https://1prime.ru/20261111/benzin-875133292.html
Бензин подешевел в 42 регионах России
Бензин подешевел в 42 регионах России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Бензин подешевел в 42 регионах России
Стоимость бензина на АЗС на неделе с 2 по 9 ноября снизилась в 42 регионах России, сильнее всего в Кировской области и Кабардино-Балкарии, следует из расчетов... | 11.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 2 по 9 ноября снизилась в 42 регионах России, сильнее всего в Кировской области и Кабардино-Балкарии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Кировской области стал дешевле на 15,3%, а в Кабардино-Балкарии - на 14,3%. В Туве и Новосибирской области цены опустились на 8,3% и 8,1% соответственно. Более чем на 5% стоимость топлива уменьшилась в Дагестане, Тюменской и Самарской областях. Еще в шести регионах России цена бензина упала более чем на 4% - это Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Крым, Чечня и Курская область. Снижение цен на бензин более чем на 2% было отмечено также в шести регионах, еще в 23 субъектах темпы снижения цен были ниже этого уровня.
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бизнес, россия, кировская область, кабардино-балкария, тува, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Кировская область, Кабардино-Балкария, ТУВА, Росстат
Бензин подешевел в 42 регионах России
Росстат: стоимость бензина на АЗС с 2 по 9 ноября снизилась в 42 регионах России
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 2 по 9 ноября снизилась в 42 регионах России, сильнее всего в Кировской области и Кабардино-Балкарии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Кировской области стал дешевле на 15,3%, а в Кабардино-Балкарии - на 14,3%. В Туве и Новосибирской области цены опустились на 8,3% и 8,1% соответственно.
Более чем на 5% стоимость топлива уменьшилась в Дагестане, Тюменской и Самарской областях.
Еще в шести регионах России цена бензина упала более чем на 4% - это Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Крым, Чечня и Курская область.
Снижение цен на бензин более чем на 2% было отмечено также в шести регионах, еще в 23 субъектах темпы снижения цен были ниже этого уровня.
Средняя розничная цена бензина в РФ за неделю снизилась на 1%