https://1prime.ru/20261111/benzin-875133292.html

Бензин подешевел в 42 регионах России

Бензин подешевел в 42 регионах России - 11.11.2026, ПРАЙМ

Бензин подешевел в 42 регионах России

Стоимость бензина на АЗС на неделе с 2 по 9 ноября снизилась в 42 регионах России, сильнее всего в Кировской области и Кабардино-Балкарии, следует из расчетов... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:38+0300

2026-11-11T21:38+0300

2026-11-11T21:43+0300

бизнес

россия

кировская область

кабардино-балкария

тува

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875133292.jpg?1794422624

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 2 по 9 ноября снизилась в 42 регионах России, сильнее всего в Кировской области и Кабардино-Балкарии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Кировской области стал дешевле на 15,3%, а в Кабардино-Балкарии - на 14,3%. В Туве и Новосибирской области цены опустились на 8,3% и 8,1% соответственно. Более чем на 5% стоимость топлива уменьшилась в Дагестане, Тюменской и Самарской областях. Еще в шести регионах России цена бензина упала более чем на 4% - это Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Крым, Чечня и Курская область. Снижение цен на бензин более чем на 2% было отмечено также в шести регионах, еще в 23 субъектах темпы снижения цен были ниже этого уровня.

https://1prime.ru/20261111/rosstat-875132505.html

кировская область

кабардино-балкария

тува

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бизнес, россия, кировская область, кабардино-балкария, тува, росстат