https://1prime.ru/20261111/detector404-875116821.html
Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома"
Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома"
Россияне сообщают о проблемах в работе "Ростелекома", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:56+0300
2026-11-11T14:56+0300
2026-11-11T14:56+0300
технологии
общество
нижегородская область
ивановская область
ростелеком
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе "Ростелекома", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, массовый сбой начался в 12.40 мск в среду и за сутки количеств жалоб достигло 2,5 тысячи. По состоянию на 14.39 мск число жалоб снизилось за последний час - до 273 жалобы. В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой самого сервиса, сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Нижегородской области (59%), Курской области (4%), Рязанской и Ивановской областей (по 2%).
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технологии, общество , нижегородская область, ивановская область, ростелеком
Технологии, Общество , Нижегородская область, Ивановская область, Ростелеком
Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома"
Detector404: в работе "Ростелекома" произошел массовый сбой
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе "Ростелекома", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, массовый сбой начался в 12.40 мск в среду и за сутки количеств жалоб достигло 2,5 тысячи. По состоянию на 14.39 мск число жалоб снизилось за последний час - до 273 жалобы.
В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой самого сервиса, сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Нижегородской области
(59%), Курской области (4%), Рязанской и Ивановской областей
(по 2%).