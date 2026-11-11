https://1prime.ru/20261111/detector404-875116821.html

Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома"

Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома" - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россияне сообщают о сбоях в работе "Ростелекома"

Россияне сообщают о проблемах в работе "Ростелекома", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:56+0300

2026-11-11T14:56+0300

2026-11-11T14:56+0300

технологии

общество

нижегородская область

ивановская область

ростелеком

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875116821.jpg?1794398194

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе "Ростелекома", следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, массовый сбой начался в 12.40 мск в среду и за сутки количеств жалоб достигло 2,5 тысячи. По состоянию на 14.39 мск число жалоб снизилось за последний час - до 273 жалобы. В частности, пользователи жалуются на проблемы с работой самого сервиса, сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Нижегородской области (59%), Курской области (4%), Рязанской и Ивановской областей (по 2%).

нижегородская область

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , нижегородская область, ивановская область, ростелеком