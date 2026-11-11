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В ДНР приступили к восстановлению энергоснабжения в Донецке и Мариуполе
В ДНР приступили к восстановлению энергоснабжения в Донецке и Мариуполе - 11.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР приступили к восстановлению энергоснабжения в Донецке и Мариуполе
Энергетики в ДНР приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в ряде городов республики, в том числе в Донецке и Мариуполе, сообщили в министерстве... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:53+0300
2026-11-11T22:53+0300
2026-11-11T22:53+0300
донецк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Энергетики в ДНР приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в ряде городов республики, в том числе в Донецке и Мариуполе, сообщили в министерстве угля и энергетики республики.
Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в Донецке ведутся восстановительные работы после того, как более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 914 трансформаторных подстанций в шести районах города.
"В результате аварийной ситуации в энергосистеме региона произошло частичное отключение электроснабжения в ряде населенных пунктов и муниципальных округов ДНР, в том числе в Донецке и Мариуполе. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам",- говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Уточняется, что перечень территорий, затронутых отключением электроэнергии уточняется и при благоприятном развитии ситуации к утру ожидается поэтапное восстановление электроснабжения потребителей.
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донецк, мариуполь
В ДНР приступили к восстановлению энергоснабжения в Донецке и Мариуполе
Энергетики в ДНР приступили к восстановлению энергоснабжения в Донецке и Мариуполе
ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Энергетики в ДНР приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в ряде городов республики, в том числе в Донецке и Мариуполе, сообщили в министерстве угля и энергетики республики.
Ранее в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в Донецке ведутся восстановительные работы после того, как более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 914 трансформаторных подстанций в шести районах города.
"В результате аварийной ситуации в энергосистеме региона произошло частичное отключение электроснабжения в ряде населенных пунктов и муниципальных округов ДНР, в том числе в Донецке и Мариуполе. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам",- говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Уточняется, что перечень территорий, затронутых отключением электроэнергии уточняется и при благоприятном развитии ситуации к утру ожидается поэтапное восстановление электроснабжения потребителей.