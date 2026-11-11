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В Донецке восстановили подачу электроэнергии
В Донецке восстановили подачу электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке восстановили подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии полностью восстановили в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:20+0300
2026-11-11T10:20+0300
2026-11-11T10:27+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Подачу электроэнергии полностью восстановили в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", после проведения работ по подключению к электричеству в Донецке все трансформаторные подстанции запитаны", – написал он в своем Telegram-канале. Во вторник вечером глава города сообщал об отключении от энергоснабжения почти 120 тысяч абонентов во всех районах Донецка из-за отключения 894 трансформаторных подстанций.
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донецк
В Донецке восстановили подачу электроэнергии
Кулемзин: в Донецке полностью восстановили подачу электроэнергии
ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Подачу электроэнергии полностью восстановили в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", после проведения работ по подключению к электричеству в Донецке все трансформаторные подстанции запитаны", – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник вечером глава города сообщал об отключении от энергоснабжения почти 120 тысяч абонентов во всех районах Донецка из-за отключения 894 трансформаторных подстанций.