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В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
Более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 199 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся восстановительные... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:13+0300
2026-11-11T14:13+0300
2026-11-11T14:13+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 199 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 38 654 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Киевском и Пролетарском районах города обесточены 199 трансформаторных подстанций из-за превышения допустимой нагрузки по сети.
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донецк
В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения
В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без света из-за отключения подстанций
ДОНЕЦК, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 199 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 38 654 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Киевском и Пролетарском районах города обесточены 199 трансформаторных подстанций из-за превышения допустимой нагрузки по сети.