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В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения

Более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 199 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся восстановительные... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:13+0300

2026-11-11T14:13+0300

2026-11-11T14:13+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 11 ноя – ПРАЙМ. Более 38 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 199 трансформаторных подстанций в двух районах Донецка, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 38 654 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Киевском и Пролетарском районах города обесточены 199 трансформаторных подстанций из-за превышения допустимой нагрузки по сети.

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донецк