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В Донецке более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения

В Донецке более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения

В Донецке ведутся восстановительные работы после того, как более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 914 трансформаторных... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:32+0300

2026-11-11T22:32+0300

2026-11-11T22:32+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. В Донецке ведутся восстановительные работы после того, как более 120 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за отключения 914 трансформаторных подстанций в шести районах Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Ворошиловском, Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах произошло аварийное отключение 914 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 123 002 абонента", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в текущий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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