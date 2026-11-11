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Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз
Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз - 11.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз
Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива по итогам 2025 года превысил 107 миллионов долларов, а с 2020 года вырос в пять раз, сообщает в новом... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:34+0300
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ДУШАНБЕ, 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива по итогам 2025 года превысил 107 миллионов долларов, а с 2020 года вырос в пять раз, сообщает в новом аналитическом обзоре Евразийский банк развития (ЕАБР). Как отмечает ЕАБР, обзор охватывает такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. "Торговля Таджикистана со странами Залива в 2020-2025 гг. увеличилась более чем в пять раз - с 20 миллионов до 107 миллионов долларов", - говорится в обзоре. Согласно данным ЕАБР, Таджикистан импортирует из арабских стран медикаменты, автомобили, химическую продукцию и нефтепродукты, а республика, в свою очередь, поставляет металлургическую продукцию, товары агропромышленного комплекса и мясо. Согласно официальным данным, в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана по итогам 2025 года вошли Китай, Россия и Швейцария.
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мировая экономика, таджикистан, персидский залив, оаэ, еабр
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОАЭ, ЕАБР
Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз
ЕАБР: торговля Таджикистана со странами Персидского залива с 2020 года выросла в пять раз