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Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз

Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз - 11.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива вырос в пять раз

Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива по итогам 2025 года превысил 107 миллионов долларов, а с 2020 года вырос в пять раз, сообщает в новом... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:34+0300

2026-11-11T16:34+0300

2026-11-11T16:34+0300

мировая экономика

таджикистан

персидский залив

оаэ

еабр

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ДУШАНБЕ, 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Таджикистана со странами Персидского залива по итогам 2025 года превысил 107 миллионов долларов, а с 2020 года вырос в пять раз, сообщает в новом аналитическом обзоре Евразийский банк развития (ЕАБР). Как отмечает ЕАБР, обзор охватывает такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. "Торговля Таджикистана со странами Залива в 2020-2025 гг. увеличилась более чем в пять раз - с 20 миллионов до 107 миллионов долларов", - говорится в обзоре. Согласно данным ЕАБР, Таджикистан импортирует из арабских стран медикаменты, автомобили, химическую продукцию и нефтепродукты, а республика, в свою очередь, поставляет металлургическую продукцию, товары агропромышленного комплекса и мясо. Согласно официальным данным, в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана по итогам 2025 года вошли Китай, Россия и Швейцария.

таджикистан

персидский залив

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мировая экономика, таджикистан, персидский залив, оаэ, еабр