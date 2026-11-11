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В России создадут производство материалов для литий-ионных аккумуляторов
В России создадут производство материалов для литий-ионных аккумуляторов - 11.11.2026, ПРАЙМ
В России создадут производство материалов для литий-ионных аккумуляторов
Крупнейший в ЕАЭС производитель углеграфитовой продукции, группа "Эл 6" планирует создать первое в России импортозамещающее производство анодного материала для... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:38+0300
2026-11-11T10:38+0300
2026-11-11T10:42+0300
промышленность
россия
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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший в ЕАЭС производитель углеграфитовой продукции, группа "Эл 6" планирует создать первое в России импортозамещающее производство анодного материала для литий-ионных аккумуляторов, сообщили РИА Новости в компании. "Мы с большим интересом следили за новостями о старте работы первых российских гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов - в 2027 году откроется уже третья площадка. Это стратегически важное направление в импортозамещении. Поэтому мы оценили возможность развернуть производство анодного материала для литий-ионных аккумуляторов на одном из наших заводов", - сказал гендиректор компании Сергей Ушаков, его слова приводятся в сообщении. Он отметил, что работа над технико-экономическим обоснованием проекта уже завершена. "По итогам мы можем с уверенностью сказать, что группа "Эл 6" находится в высокой степени готовности к реализации проекта", - подчеркнул Ушаков. "Эл 6" - ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. В компанию входят три крупнейших электродных предприятия: "Эл 6 Новосибирск", "Эл Челябинск" и "Эл 6 Новочеркасск".
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промышленность, россия, еаэс
Промышленность, РОССИЯ, ЕАЭС
В России создадут производство материалов для литий-ионных аккумуляторов
"Эл 6" создаст первое в России производство материалов для литий-ионных аккумуляторов
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Крупнейший в ЕАЭС производитель углеграфитовой продукции, группа "Эл 6" планирует создать первое в России импортозамещающее производство анодного материала для литий-ионных аккумуляторов, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы с большим интересом следили за новостями о старте работы первых российских гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов - в 2027 году откроется уже третья площадка. Это стратегически важное направление в импортозамещении. Поэтому мы оценили возможность развернуть производство анодного материала для литий-ионных аккумуляторов на одном из наших заводов", - сказал гендиректор компании Сергей Ушаков, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что работа над технико-экономическим обоснованием проекта уже завершена.
"По итогам мы можем с уверенностью сказать, что группа "Эл 6" находится в высокой степени готовности к реализации проекта", - подчеркнул Ушаков.
"Эл 6" - ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. В компанию входят три крупнейших электродных предприятия: "Эл 6 Новосибирск", "Эл Челябинск" и "Эл 6 Новочеркасск".