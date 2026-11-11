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Ford отзывает 33,6 тысячи автомобилей в США

Ford отзывает 33,6 тысячи автомобилей в США - 11.11.2026, ПРАЙМ

Ford отзывает 33,6 тысячи автомобилей в США

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США 33,6 тысячи машин из-за риска самопроизвольного включения в салоне ламп освещения карты и... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:08+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США 33,6 тысячи машин из-за риска самопроизвольного включения в салоне ламп освещения карты и невозможности их выключить, что может мешать водителю, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили моделей Explorer Police Interceptor 2026-2027 годов выпуска. Фантомная команда Global On в верхней консоли может привести к включению ламп освещения карты и сделать невозможным их выключение", - говорится в релизе. Суммарно компания отзывает 33 578 машин. NHTSA предупреждает, что лампы освещения, которые загораются непреднамеренно и не могут быть выключены, могут отвлекать водителя или вызывать блики в салоне, увеличивая риск аварии. Отмечается, что дилеры бесплатно потолочные консоли на автомобилях, выпущенных до 9 июля 2026 года. Ожидается, что предварительные письма о риске для безопасности будут разосланы владельцам 6 ноября. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.

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технологии, бизнес, сша, ford, авто