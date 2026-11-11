https://1prime.ru/20261111/gost-875118147.html

ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года

ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года - 11.11.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года

ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:33+0300

2026-11-11T15:33+0300

2026-11-11T15:33+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

роскачество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875118147.jpg?1794400388

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Ранее в среду глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках международного форума "Всемирный день качества" заявил, что новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, утвердили в России. "В окончательный вариант первой редакции ГОСТа включено 132 блюда... В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. Документ вступает в силу 1 января 2027 года с правом досрочного применения", - сообщили в Роскачестве. Глава организации Максим Протасов рассказал, что работа над стандартом началась с запроса профессионального ресторанного сообщества на формирование единых подходов к представлению русской традиционной кухни. "Это закономерно: качество ресторанной услуги определяется не только уровнем сервиса и безопасностью питания, но и достоверностью информации, которую заведение предоставляет гостю. Если ресторан заявляет о русской традиционной кухне, потребитель должен понимать, что именно стоит за этим определением и на каких принципах строится приготовление блюд", - отметил Протасов. Он добавил, что для развития сегмента необходимы понятные профессиональные ориентиры, востребованные как крупными ресторанными сетями, так и независимыми заведениями. Эта работа, по его словам, рассматривается как важный вклад в повышение качества услуг общественного питания и развитие ответственного отношения бизнеса к потребителю.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, роскачество