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ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
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ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года
ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года
ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:33+0300
2026-11-11T15:33+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
роскачество
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Ранее в среду глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках международного форума "Всемирный день качества" заявил, что новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, утвердили в России. "В окончательный вариант первой редакции ГОСТа включено 132 блюда... В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. Документ вступает в силу 1 января 2027 года с правом досрочного применения", - сообщили в Роскачестве. Глава организации Максим Протасов рассказал, что работа над стандартом началась с запроса профессионального ресторанного сообщества на формирование единых подходов к представлению русской традиционной кухни. "Это закономерно: качество ресторанной услуги определяется не только уровнем сервиса и безопасностью питания, но и достоверностью информации, которую заведение предоставляет гостю. Если ресторан заявляет о русской традиционной кухне, потребитель должен понимать, что именно стоит за этим определением и на каких принципах строится приготовление блюд", - отметил Протасов. Он добавил, что для развития сегмента необходимы понятные профессиональные ориентиры, востребованные как крупными ресторанными сетями, так и независимыми заведениями. Эта работа, по его словам, рассматривается как важный вклад в повышение качества услуг общественного питания и развитие ответственного отношения бизнеса к потребителю.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Роскачество
15:33 11.11.2026
 
ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года

Роскачество: ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню вступает в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Ранее в среду глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках международного форума "Всемирный день качества" заявил, что новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд, утвердили в России.
"В окончательный вариант первой редакции ГОСТа включено 132 блюда... В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. Документ вступает в силу 1 января 2027 года с правом досрочного применения", - сообщили в Роскачестве.
Глава организации Максим Протасов рассказал, что работа над стандартом началась с запроса профессионального ресторанного сообщества на формирование единых подходов к представлению русской традиционной кухни.
"Это закономерно: качество ресторанной услуги определяется не только уровнем сервиса и безопасностью питания, но и достоверностью информации, которую заведение предоставляет гостю. Если ресторан заявляет о русской традиционной кухне, потребитель должен понимать, что именно стоит за этим определением и на каких принципах строится приготовление блюд", - отметил Протасов.
Он добавил, что для развития сегмента необходимы понятные профессиональные ориентиры, востребованные как крупными ресторанными сетями, так и независимыми заведениями. Эта работа, по его словам, рассматривается как важный вклад в повышение качества услуг общественного питания и развитие ответственного отношения бизнеса к потребителю.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгРоскачество
 
 
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