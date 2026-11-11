https://1prime.ru/20261111/izhevsk-875094149.html

В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения

В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Перми, сообщает Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T07:18+0300

2026-11-11T07:18+0300

2026-11-11T07:18+0300

бизнес

россия

ижевск

пермь

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875094149.jpg?1794370703

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Перми, сообщает Росавиация. "Аэропорты Ижевска, Перми ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

ижевск

пермь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ижевск, пермь, росавиация