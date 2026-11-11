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В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения
В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Перми, сообщает Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T07:18+0300
2026-11-11T07:18+0300
2026-11-11T07:18+0300
бизнес
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ижевск
пермь
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Перми, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Ижевска, Перми ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Ижевска и Перми ввели временные ограничения