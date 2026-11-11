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"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов
"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов
"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов, рассказали в компании. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:37+0300
2026-11-11T11:37+0300
технологии
бизнес
россия
калуга
рязанская область
яндекс
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов, рассказали в компании. "В "Яндекс Диске" снова работает мобильная автозагрузка фотографий и видео - одна из ключевых функций сервиса. Снимки с телефона автоматически загружаются в облако: выбирать и переносить каждый файл вручную не нужно", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настройках можно разрешить загрузку через мобильный интернет или оставить только Wi-Fi. Для того, чтобы включить функцию, необходимо открыть раздел "Автозагрузка" в мобильном приложении "Диска" и проверить настройки загрузки фотографий. Кроме того, команда вернула и другие возможности сервиса. Для пользователей включили видеостриминг: ролики можно смотреть на "Диске", не скачивая файл целиком на устройство. Как уточнили в компании, это почти завершающий этап восстановления "Диска" после повреждения инфраструктуры "Яндекса". Команда продолжает работы по восстановлению данных, хранящихся на "Яндекс Диске", - документов, фотографий, аудио- и видеозаписей и других файлов. Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.
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192
40
192
40
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технологии, бизнес, россия, калуга, рязанская область, яндекс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Рязанская область, Яндекс
11:37 11.11.2026
 
"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов

"Яндекс Диск" вернул мобильную автозагрузку фотографий и видео со смартфонов

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов, рассказали в компании.
"В "Яндекс Диске" снова работает мобильная автозагрузка фотографий и видео - одна из ключевых функций сервиса. Снимки с телефона автоматически загружаются в облако: выбирать и переносить каждый файл вручную не нужно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настройках можно разрешить загрузку через мобильный интернет или оставить только Wi-Fi. Для того, чтобы включить функцию, необходимо открыть раздел "Автозагрузка" в мобильном приложении "Диска" и проверить настройки загрузки фотографий.
Кроме того, команда вернула и другие возможности сервиса. Для пользователей включили видеостриминг: ролики можно смотреть на "Диске", не скачивая файл целиком на устройство.
Как уточнили в компании, это почти завершающий этап восстановления "Диска" после повреждения инфраструктуры "Яндекса". Команда продолжает работы по восстановлению данных, хранящихся на "Яндекс Диске", - документов, фотографий, аудио- и видеозаписей и других файлов.
Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯКалугаРязанская областьЯндекс
 
 
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