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"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов

"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов

"Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов, рассказали в компании. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:37+0300

2026-11-11T11:37+0300

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технологии

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яндекс

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Диск" вернул автозагрузку фотографий и видео со смартфонов, рассказали в компании. "В "Яндекс Диске" снова работает мобильная автозагрузка фотографий и видео - одна из ключевых функций сервиса. Снимки с телефона автоматически загружаются в облако: выбирать и переносить каждый файл вручную не нужно", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настройках можно разрешить загрузку через мобильный интернет или оставить только Wi-Fi. Для того, чтобы включить функцию, необходимо открыть раздел "Автозагрузка" в мобильном приложении "Диска" и проверить настройки загрузки фотографий. Кроме того, команда вернула и другие возможности сервиса. Для пользователей включили видеостриминг: ролики можно смотреть на "Диске", не скачивая файл целиком на устройство. Как уточнили в компании, это почти завершающий этап восстановления "Диска" после повреждения инфраструктуры "Яндекса". Команда продолжает работы по восстановлению данных, хранящихся на "Яндекс Диске", - документов, фотографий, аудио- и видеозаписей и других файлов. Некоторые сервисы "Яндекса" в октябре работали со сбоями из-за атак БПЛА на дата-центры компании во Владимире, Калуге и городе Сасово Рязанской области. Позже "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов восстановлена.

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технологии, бизнес, россия, калуга, рязанская область, яндекс