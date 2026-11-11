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Фейковое свидание: дочь экс-главы Киргизии раскрыла сеть собачьих боев - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Фейковое свидание: дочь экс-главы Киргизии раскрыла сеть собачьих боев
Фейковое свидание: дочь экс-главы Киргизии раскрыла сеть собачьих боев - 11.11.2026, ПРАЙМ
Фейковое свидание: дочь экс-главы Киргизии раскрыла сеть собачьих боев
Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, художница и зоозащитница Алия Шагиева сообщила, что организовала фейковое свидание, чтобы раскрыть сеть... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:58+0300
2026-11-11T11:58+0300
общество
киргизия
собаки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875105576.jpg?1794387496
БИШКЕК, 11 ноя - ПРАЙМ. Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, художница и зоозащитница Алия Шагиева сообщила, что организовала фейковое свидание, чтобы раскрыть сеть нелегальных собачьих боев. "В результате собственного расследования мне удалось выйти на организатора сети собачьих боев, охватившей (все) семь областей Кыргызстана и большое количество участников, также являющегося хозяином питомника, откуда он продавал собак для боев", - написала Шагиева на своей странице в социальной сети Instagram*. По ее словам, ей удалось собрать фото и видео доказательства причастности гражданина к собачьим боям, в результате которых были убиты множество животных. "Чтобы встретиться с ним, я организовала фейковое свидание, на которое он легко согласился, и после "романтической встречи" женатика и отца двоих детей ждали журналисты и оперативная группа", - рассказала 28-летняя зоозащитница. Шагиева отметила, что уже передала все собранные сведения правоохранительным органам. Собачьи бои в Киргизии запрещены законом. Организация подобного вида кровавых развлечений попадает под статью о жестоком обращении с животными.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество , киргизия, собаки
Общество , КИРГИЗИЯ, собаки
11:58 11.11.2026
 
Фейковое свидание: дочь экс-главы Киргизии раскрыла сеть собачьих боев

Дочь экс-главы Киргизии раскрыла сеть собачьих боев, позвав на свидание организатора

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БИШКЕК, 11 ноя - ПРАЙМ. Дочь экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, художница и зоозащитница Алия Шагиева сообщила, что организовала фейковое свидание, чтобы раскрыть сеть нелегальных собачьих боев.
"В результате собственного расследования мне удалось выйти на организатора сети собачьих боев, охватившей (все) семь областей Кыргызстана и большое количество участников, также являющегося хозяином питомника, откуда он продавал собак для боев", - написала Шагиева на своей странице в социальной сети Instagram*.
По ее словам, ей удалось собрать фото и видео доказательства причастности гражданина к собачьим боям, в результате которых были убиты множество животных.
"Чтобы встретиться с ним, я организовала фейковое свидание, на которое он легко согласился, и после "романтической встречи" женатика и отца двоих детей ждали журналисты и оперативная группа", - рассказала 28-летняя зоозащитница.
Шагиева отметила, что уже передала все собранные сведения правоохранительным органам.
Собачьи бои в Киргизии запрещены законом. Организация подобного вида кровавых развлечений попадает под статью о жестоком обращении с животными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ОбществоКИРГИЗИЯсобаки
 
 
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