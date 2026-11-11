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Климат сошел с моделей: почему прогнозы не успевают за реальностью

Климат сошел с моделей: почему прогнозы не успевают за реальностью - 11.11.2026, ПРАЙМ

Климат сошел с моделей: почему прогнозы не успевают за реальностью

Экстремальные погодные явления становятся нормой на планете, которая не успевает адаптироваться к глобальному потеплению. Как сообщает Bloomberg, летняя жара,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T20:40+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Экстремальные погодные явления становятся нормой на планете, которая не успевает адаптироваться к глобальному потеплению. Как сообщает Bloomberg, летняя жара, унесшая десятки тысяч жизней в Европе, рекордные лесные пожары в Индонезии и затяжная засуха на юго-западе Соединенных Штатов Америки наступают раньше и в некоторых случаях полностью отличаются от того, что моделировали ученые. Эта непредсказуемость тревожит правительства, банки и страховщиков, пытающихся подготовиться к катастрофам, которые могут стоить сотни миллиардов долларов ежегодно.На этом фоне в Анталье (Турция) открывается 31-я климатическая конференция Организации Объединенных Наций, собирающая почти 95 тысяч участников. Ожидается, что рекордное Эль-Ниньо сделает текущий и следующий годы самыми жаркими в современной истории, усиливая засухи, ливни, волны жары и лесные пожары."Эти крайности происходят быстрее, чем мы ожидали, — сказала Эмма Ховард-Бойд, председатель Национальной комиссии по риску жары Великобритании. — По мере усиления Эль-Ниньо мы, вероятно, будем шокированы масштабом событий и общей неподготовленностью".Bloomberg Green попросил исследователей обновить анализ более двух десятков климатических тенденций. В большинстве случаев модели хорошо соотносились с реальностью, но по ряду направлений обнаружились поразительные расхождения. Европа нагревается быстрее: наблюдаемое потепление — около 0,51°C за десятилетие против 0,32°C в среднем по моделям. В Испании этим летом от жары погибли около 5 800 человек, а снижение производительности труда обошлось экономике в 2,9 миллиарда евро.Сухие регионы пересыхают сильнее, чем предполагалось: более горячий воздух удерживает влагу, но засушливые территории Соединенных Штатов Америки, Африки и Азии либо не меняются, либо становятся еще суше. В августе 2026 года федеральное правительство Соединенных Штатов Америки ввело сокращение водоснабжения для штатов бассейна реки Колорадо, что обойдется фермерам в 275 миллионовдолларов.Реактивный поток в Северной Атлантике значительно усиливается, способствуя более влажным зимам на севере Европы и сухим на юге. Шторм "Эовин" в январе 2025 года стал одним из самых интенсивных для Ирландии, нанеся экономике ущерб более 800 миллионов евро.Самое заметное расхождение — поведение Эль-Ниньо. Вопреки моделям, восточная тропическая часть Тихого океана не потеплела, и разница температур с западным регионом указывает на возможное сохранение условий Ла-Нинья. Ученые называют это "самым заметным" расхождением. При этом самый сильный Эль-Ниньо в истории спровоцировал рекордный сезон лесных пожаров в Индонезии: сгорело около 2 миллионов гектаров, потери оцениваются в 1,6 миллиарда долларов, а общие затраты могут достичь 8 миллиардов долларов.По мере роста выбросов экстремальные погодные явления будут учащаться. "Последствия наступают раньше, бьют сильнее и распространяются дальше, чем многие ожидали", — заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. В этом году оползень в Непале унес более 1 500 жизней, а на восстановление требуется 5 миллиардов долларов. Засуха нарушила работу Панамского канала и судоходство на Рейне и Дунае, а дым от пожаров накрыл Соединенные Штаты Америки, Канаду, Францию, Испанию и Индонезию. Экономические потери Европы от климатических явлений в 2026 году ожидаются в размере 85 миллиардов евро.Конференция подчеркнет растущую срочность сокращения выбросов и адаптации. По оценке Организации Объединенных Наций, к 2035 году развивающимся странам потребуется около 305 миллиардов долларов в год на адаптацию. При этом текущие обещания по сокращению выбросов недостаточны: последняя оценка Организации Объединенных Наций показывает, что без комплексных и немедленных сокращений к концу века планета достигнет 2,6°C и более. Ожидается также, что долгосрочная средняя температура превысит порог 1,5°C, самую амбициозную цель Парижского соглашения, в ближайшие несколько лет.Однако вокруг научных отчетов Организации Объединенных Наций, влияющих на политические и бизнес-решения, назревает спор. Ученые работают с 1995 года над международной программой сравнения связанных климатических моделей. Каждое поколение включает достижения в атмосферной и океанической физике, лучшие данные и более высокое разрешение. Эти эксперименты лежат в основе оценок Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которые помогают правительствам на климатических переговорах. Десятилетиями процесс шел относительно гладко, но по мере роста поляризации группа подвергается аналогичному давлению.Правительства и ученые недавно не смогли договориться о графике публикаций следующей знаковой оценки. Время имеет значение, потому что следующий глобальный обзор климатических мер Организации Объединенных Наций запланирован на 2028 год. Поскольку Соединенные Штаты Америки вышли из Межправительственной группы экспертов по изменению климата и Парижского соглашения, Саудовская Аравия, Индия и Россия настаивали на том, чтобы отложить подачу отчета до окончания инвентаризации. Это оставит страны без последней оценки климатической науки перед следующим климатическим отчетом."Это диссонанс, — сказала Рэйчел Клитус, директор программы по климату в некоммерческой организации Союза обеспокоенных ученых. — Вы видите, как ученые берут на себя обязательство продолжать работу, и одновременно ведутся политические споры, которые высасывают кислород из комнаты и отвлекают от истинной цели Межправительственной группы".Standard Chartered уже проводит экстремальные климатические сценарии для портфелей и клиентов: один из проектов был спроектирован с расчетом на штормы раз в 500 лет вместо 100 лет, как требует местный кодекс. Для более точных краткосрочных прогнозов экономисты объединяют долгосрочные научные модели с краткосрочными симуляциями, созданными Сетью центральных банков и надзорных органов по оздоровлению финансовой системы — группой из более чем 160 центральных банков и финансовых надзорных органов. Эти симуляции на три-пять лет дают страховщикам, банкирам, регуляторам и политикам более точную картину возможных засух или наводнений и того, какие секторы и страны могут пострадать."Мы можем с большей вероятностью знать, где будет засуха в следующем году, и это помогает управлять краткосрочными рисками, — сказал Хазем Кричене, старший климатический экономист Allianz. — Долгосрочные модели сложно предсказывают условия Эль-Ниньо и Ла-Нинья, но климатические экономисты могут включать погодные явления, такие как развивающийся супер-Эль-Ниньо, в краткосрочные симуляции, чтобы увидеть, что обернется".Продолжающаяся работа по совершенствованию моделей приносит плоды. Два десятилетия назад прогнозы по арктическому морскому льду были "ужасными", но новые версии значительно улучшились: разрыв между наблюдениями и прогнозами постепенно сокращался и в последнее время соответствовал наблюдениям за исключением годовой вариабельности. Это дает уверенность в том, что будущие прогнозы таяния Арктики точны. Климатологи недавно начали запускать седьмое поколение моделей, а достижения в области искусственного интеллекта могут ускорить прогресс. "Бесспорно, что модели становятся лучше, — говорит Тиффани Шоу из Чикагского университета. — Никто толком не знает, что достаточно хорошо".

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европа, индонезия, испания, эль-ниньо, bloomberg, allianz, климат, изменения климата, климатические изменения