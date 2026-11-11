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Медведев поручил фракции ЕР принять поправки в бюджет во втором чтении - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Медведев поручил фракции ЕР принять поправки в бюджет во втором чтении
Медведев поручил фракции ЕР принять поправки в бюджет во втором чтении - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев поручил фракции ЕР принять поправки в бюджет во втором чтении
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке поправок партии ко второму чтению... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:05+0300
2026-11-11T22:08+0300
россия
финансы
дмитрий медведев
единая россия
совбез
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом он сообщил в своем канале на платформе "Макс"."Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе. Для партии важно сохранить статьи расходов по основным направлениям Народной программы, определить, на какие из них требуется дополнительное финансирование, и найти для этого необходимые средства", — написал Медведев.Он отметил, что "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки и дал поручение фракции в Госдуме обеспечить их принятие во втором чтении. "Финансирование основных направлений народной программы должно быть сохранено, а по ряду направлений, так как мы с вами и договаривались, увеличено", — сказал он в ходе совещания.Медведев также подчеркнул важность контроля за исполнением бюджета и реализацией народной программы. "На "Единую Россию" возложена важнейшая задача контроля за исполнением бюджета и, стало быть, за реализацией народной программы. Затем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался максимально эффективно, это особенно важно в нынешний весьма сложный период, который переживает наша страна", — добавил он.
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россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия, совбез
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез
22:05 11.11.2026 (обновлено: 22:08 11.11.2026)
 
Медведев поручил фракции ЕР принять поправки в бюджет во втором чтении

"Единая Россия" обсудила подготовку ко второму чтению и приоритеты Народной программы

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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом он сообщил в своем канале на платформе "Макс".
"Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе. Для партии важно сохранить статьи расходов по основным направлениям Народной программы, определить, на какие из них требуется дополнительное финансирование, и найти для этого необходимые средства", — написал Медведев.
Он отметил, что "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки и дал поручение фракции в Госдуме обеспечить их принятие во втором чтении. "Финансирование основных направлений народной программы должно быть сохранено, а по ряду направлений, так как мы с вами и договаривались, увеличено", — сказал он в ходе совещания.
Медведев также подчеркнул важность контроля за исполнением бюджета и реализацией народной программы. "На "Единую Россию" возложена важнейшая задача контроля за исполнением бюджета и, стало быть, за реализацией народной программы. Затем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался максимально эффективно, это особенно важно в нынешний весьма сложный период, который переживает наша страна", — добавил он.
 
РОССИЯФинансыДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовбез
 
 
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