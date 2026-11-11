https://1prime.ru/20261111/medvedev-875134664.html

Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России

Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России - 11.11.2026, ПРАЙМ

Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России

Устойчивое развитие и технологический суверенитет остаются в числе важнейших задач для России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:11+0300

2026-11-11T22:11+0300

2026-11-11T22:11+0300

россия

дмитрий медведев

единая россия

совбез

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875134664.jpg?1794424288

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое развитие и технологический суверенитет остаются в числе важнейших задач для России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев провел совещание по подготовке поправок "Единой России" ко второму чтению законопроекта о бюджете на трехлетний период. "Устойчивое развитие нашей страны, технологический суверенитет тоже остаются в числе важнейших задач, которые стоят перед государством и которые обязана реализовывать "Единая Россия", - сказал Медведев в ходе совещания, кадры которого опубликованы в канале председателя партии в "Максе".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез