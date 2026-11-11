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Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России
Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России
Устойчивое развитие и технологический суверенитет остаются в числе важнейших задач для России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:11+0300
2026-11-11T22:11+0300
2026-11-11T22:11+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
совбез
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое развитие и технологический суверенитет остаются в числе важнейших задач для России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев провел совещание по подготовке поправок "Единой России" ко второму чтению законопроекта о бюджете на трехлетний период. "Устойчивое развитие нашей страны, технологический суверенитет тоже остаются в числе важнейших задач, которые стоят перед государством и которые обязана реализовывать "Единая Россия", - сказал Медведев в ходе совещания, кадры которого опубликованы в канале председателя партии в "Максе".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез
Медведев назвал технологический суверенитет одной из важнейших задач России
Медведев: устойчивое развитие и технологический суверенитет остаются важнейшими задачами
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое развитие и технологический суверенитет остаются в числе важнейших задач для России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев
провел совещание по подготовке поправок "Единой России
" ко второму чтению законопроекта о бюджете на трехлетний период.
"Устойчивое развитие нашей страны, технологический суверенитет тоже остаются в числе важнейших задач, которые стоят перед государством и которые обязана реализовывать "Единая Россия", - сказал Медведев в ходе совещания, кадры которого опубликованы в канале председателя партии в "Максе".