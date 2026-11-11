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Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов
Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов
Перенос сроков погашения бюджетных кредитов для регионов позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач, отметил заместитель... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:20+0300
2026-11-11T22:20+0300
2026-11-11T22:20+0300
финансы
россия
дмитрий медведев
совбез
единая россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Перенос сроков погашения бюджетных кредитов для регионов позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач, отметил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Четвертый блок - это поддержка регионов и развитие экономики. Проект бюджета здесь предусматривает выполнение указаний президента о переносе сроков погашения бюджетных кредитов, это предложение было сделано партией нашей. Такая мера позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач", - сказал он на кадрах, опубликованных на платформе "Макс".
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финансы, россия, дмитрий медведев, совбез, единая россия
Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия
Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов
Медведев: перенос погашения бюджетных кредитов позволит высвободить около 100 млрд рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Перенос сроков погашения бюджетных кредитов для регионов позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач, отметил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Четвертый блок - это поддержка регионов и развитие экономики. Проект бюджета здесь предусматривает выполнение указаний президента о переносе сроков погашения бюджетных кредитов, это предложение было сделано партией нашей. Такая мера позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач", - сказал он на кадрах, опубликованных на платформе "Макс".