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Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов

Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Медведев рассказал о пользе переноса сроков погашения кредитов для регионов

Перенос сроков погашения бюджетных кредитов для регионов позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач, отметил заместитель... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:20+0300

2026-11-11T22:20+0300

2026-11-11T22:20+0300

финансы

россия

дмитрий медведев

совбез

единая россия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Перенос сроков погашения бюджетных кредитов для регионов позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач, отметил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Четвертый блок - это поддержка регионов и развитие экономики. Проект бюджета здесь предусматривает выполнение указаний президента о переносе сроков погашения бюджетных кредитов, это предложение было сделано партией нашей. Такая мера позволит направить около 100 миллиардов рублей на решение важнейших задач", - сказал он на кадрах, опубликованных на платформе "Макс".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, дмитрий медведев, совбез, единая россия