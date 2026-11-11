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Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев
Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев - 11.11.2026, ПРАЙМ
Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев
Работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию, его второе чтение состоится на следующей неделе, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:36+0300
2026-11-11T22:36+0300
россия
дмитрий медведев
владимир путин
совбез
единая россия
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875135243.jpg?1794425762
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию, его второе чтение состоится на следующей неделе, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию. Завтра последний день подачи поправок. Второе чтение предстоит уже на следующей неделе, как я понимаю", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал в канале на платформе "Макс". Он отметил, что приоритеты бюджета определены президентом России Владимиром Путиным. "Они заключаются в обеспечении обороны и безопасности нашей страны, поддержке участников специальной военной операции, членов семей и, конечно, выполнении социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны", - пояснил Медведев. В октябре Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
https://1prime.ru/20261111/medvedev-875134261.html
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, совбез, единая россия, госдума
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Совбез, Единая Россия, Госдума
22:36 11.11.2026
 
Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев

Медведев: работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию, его второе чтение состоится на следующей неделе, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию. Завтра последний день подачи поправок. Второе чтение предстоит уже на следующей неделе, как я понимаю", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что приоритеты бюджета определены президентом России Владимиром Путиным.
"Они заключаются в обеспечении обороны и безопасности нашей страны, поддержке участников специальной военной операции, членов семей и, конечно, выполнении социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны", - пояснил Медведев.
В октябре Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
Медведев поручил фракции ЕР принять поправки в бюджет во втором чтении
22:05
 
РОССИЯДмитрий МедведевВладимир ПутинСовбезЕдиная РоссияГосдума
 
 
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