https://1prime.ru/20261111/medvedev-875135243.html

Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев

Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев - 11.11.2026, ПРАЙМ

Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию, заявил Медведев

Работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию, его второе чтение состоится на следующей неделе, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T22:36+0300

2026-11-11T22:36+0300

2026-11-11T22:36+0300

россия

дмитрий медведев

владимир путин

совбез

единая россия

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875135243.jpg?1794425762

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Работа над федеральным бюджетом вступила в завершающую стадию, его второе чтение состоится на следующей неделе, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию. Завтра последний день подачи поправок. Второе чтение предстоит уже на следующей неделе, как я понимаю", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал в канале на платформе "Макс". Он отметил, что приоритеты бюджета определены президентом России Владимиром Путиным. "Они заключаются в обеспечении обороны и безопасности нашей страны, поддержке участников специальной военной операции, членов семей и, конечно, выполнении социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны", - пояснил Медведев. В октябре Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.

https://1prime.ru/20261111/medvedev-875134261.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, владимир путин, совбез, единая россия, госдума