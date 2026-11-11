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Медведев назвал реализацию программ развития села одним из приоритетов ЕР
Медведев назвал реализацию программ развития села одним из приоритетов ЕР - 11.11.2026, ПРАЙМ
Медведев назвал реализацию программ развития села одним из приоритетов ЕР
Реализация программ развития села остается одним из постоянных приоритетов "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:45+0300
2026-11-11T22:45+0300
2026-11-11T22:45+0300
россия
финансы
дмитрий медведев
единая россия
совбез
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Реализация программ развития села остается одним из постоянных приоритетов "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. Медведев в среду сообщил, что провел совещание по подготовке поправок "Единой России" ко второму чтению законопроекта о бюджете на трехлетний период. "Третий блок, он связан с развитием села, а реализация этих программ была и остается одним из постоянных приоритетов нашей партии. Нужно сочетать, конечно, развитие сельского хозяйства, аграрного бизнеса с повышением качества жизни на селе", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс". Он добавил, что программы развития села дают результаты, однако обустройство сельских территорий и поддержка малых хозяйств остаются исключительно важными задачами. "Договорились о том, чтобы помочь участникам, ветеранам специальной военной операции развивать свое дело на земле. Для устойчивой работы, кстати сказать, аграрного сектора здесь нужны и дополнительные железнодорожные перевозки, и отечественное оборудование, и компоненты, которые связаны со сбытом сельхозпродукции", - отметил Медведев.
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россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия, совбез
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез
Медведев назвал реализацию программ развития села одним из приоритетов ЕР
Медведев: реализация программ развития села остается одним из постоянных приоритетов ЕР
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Реализация программ развития села остается одним из постоянных приоритетов "Единой России", заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
Медведев в среду сообщил, что провел совещание по подготовке поправок "Единой России" ко второму чтению законопроекта о бюджете на трехлетний период.
"Третий блок, он связан с развитием села, а реализация этих программ была и остается одним из постоянных приоритетов нашей партии. Нужно сочетать, конечно, развитие сельского хозяйства, аграрного бизнеса с повышением качества жизни на селе", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
Он добавил, что программы развития села дают результаты, однако обустройство сельских территорий и поддержка малых хозяйств остаются исключительно важными задачами.
"Договорились о том, чтобы помочь участникам, ветеранам специальной военной операции развивать свое дело на земле. Для устойчивой работы, кстати сказать, аграрного сектора здесь нужны и дополнительные железнодорожные перевозки, и отечественное оборудование, и компоненты, которые связаны со сбытом сельхозпродукции", - отметил Медведев.