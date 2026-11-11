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МЭР внесет в правительство проект поправок в закон о цифровых платформах
МЭР внесет в правительство проект поправок в закон о цифровых платформах - 11.11.2026, ПРАЙМ
МЭР внесет в правительство проект поправок в закон о цифровых платформах
Минэкономразвития РФ рассчитывает в ближайшее время внести в правительство проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:55+0300
2026-11-11T11:55+0300
2026-11-11T11:55+0300
россия
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает в ближайшее время внести в правительство проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых платформ в России, документ находится в высокой стадии готовности, сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
"Он (законопроект - ред.) в высокой стадии готовности. Мы рассчитываем в ближайшее время зайти с ним в правительство, и затем в Государственную думу", - сказал Колесников, выступая в среду на форуме "День платформенной экономики".
Он напомнил, что в России с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. При этом, по словам Колесникова, есть еще вопросы, которые требуют дальнейшей донастройки.
"Что это за вопросы? Первый вопрос – это скидки за счет самих платформ. Я напомню, сейчас в законе мы отрегулировали отношения между селлерами и платформами, когда скидки (предоставляются - ред.) за счет селлеров. На наш взгляд, настало время, когда надо чуть-чуть уточнить правила игры и по скидкам за счет самих платформ. Мы предусматриваем в очередном законопроекте возможность селлеров добровольно отказаться от участия в скидках за счет платформ без последующей какой-либо дискриминации этого селлера", - напомнил Колесников.
Еще один вопрос, который регулирует проект поправок - выравнивание условий для российских и иностранных продавцов в части размера комиссии за работу.
Кроме того, указал Колесников, в законопроекте предлагаются уточнить правила возврата товаров надлежащего качества.
Еще один вопрос, который регулирует законопроект Минэкономразвития - честная цена. "Мы договорились с Центральным банком, с платформами, что вне зависимости от того, где ты начинаешь искать товар, до корзины должна быть такая честная, справедливая цена. Это та цена, которую ты, как потребитель, можешь оплатить и получить товар без каких-то дополнительных средств платежа, которые могут быть на каждой платформе свои", - заключил Колесников.
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россия, центральные банки, центральный банк
РОССИЯ, центральные банки, Центральный банк
МЭР внесет в правительство проект поправок в закон о цифровых платформах
МЭР в ближайшее время внесет в правительство проект поправок в закон о цифровых платформах
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассчитывает в ближайшее время внести в правительство проект поправок в действующее законодательство по регулированию деятельности цифровых платформ в России, документ находится в высокой стадии готовности, сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
"Он (законопроект - ред.) в высокой стадии готовности. Мы рассчитываем в ближайшее время зайти с ним в правительство, и затем в Государственную думу", - сказал Колесников, выступая в среду на форуме "День платформенной экономики".
Он напомнил, что в России с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. При этом, по словам Колесникова, есть еще вопросы, которые требуют дальнейшей донастройки.
"Что это за вопросы? Первый вопрос – это скидки за счет самих платформ. Я напомню, сейчас в законе мы отрегулировали отношения между селлерами и платформами, когда скидки (предоставляются - ред.) за счет селлеров. На наш взгляд, настало время, когда надо чуть-чуть уточнить правила игры и по скидкам за счет самих платформ. Мы предусматриваем в очередном законопроекте возможность селлеров добровольно отказаться от участия в скидках за счет платформ без последующей какой-либо дискриминации этого селлера", - напомнил Колесников.
Еще один вопрос, который регулирует проект поправок - выравнивание условий для российских и иностранных продавцов в части размера комиссии за работу.
Кроме того, указал Колесников, в законопроекте предлагаются уточнить правила возврата товаров надлежащего качества.
Еще один вопрос, который регулирует законопроект Минэкономразвития - честная цена. "Мы договорились с Центральным банком, с платформами, что вне зависимости от того, где ты начинаешь искать товар, до корзины должна быть такая честная, справедливая цена. Это та цена, которую ты, как потребитель, можешь оплатить и получить товар без каких-то дополнительных средств платежа, которые могут быть на каждой платформе свои", - заключил Колесников.