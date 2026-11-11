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В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню
В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню - 11.11.2026, ПРАЙМ
В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню
ГОСТ на русскую кухню уже начал действовать в России, рестораторы уже могут использовать представленные там технологические карты, рассказали журналистам в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:40+0300
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бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню уже начал действовать в России, рестораторы уже могут использовать представленные там технологические карты, рассказали журналистам в Минпромторге России. "ГОСТ уже действует", - сказали в ведомстве о вступлении в силу стандарта на русскую кухню. Там отметили, что рестораторы уже могут использовать его. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В стандарт вошли различные блюда, в том числе колобки, борщ, щи, бефстроганов и даже компот. При этом в ГОСТе есть и традиционные русские приправы такие как хрен и горчица. В окончательную версию первой редакции документа вошли 132 блюда. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
16:40 11.11.2026 (обновлено: 16:50 11.11.2026)
 
В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню

Минпромторг: в России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню

© РИА Новости . А. Усанов | Перейти в медиабанкБорщ
Борщ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . А. Усанов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню уже начал действовать в России, рестораторы уже могут использовать представленные там технологические карты, рассказали журналистам в Минпромторге России.
"ГОСТ уже действует", - сказали в ведомстве о вступлении в силу стандарта на русскую кухню. Там отметили, что рестораторы уже могут использовать его.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд.
В стандарт вошли различные блюда, в том числе колобки, борщ, щи, бефстроганов и даже компот. При этом в ГОСТе есть и традиционные русские приправы такие как хрен и горчица.
В окончательную версию первой редакции документа вошли 132 блюда. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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