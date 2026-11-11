https://1prime.ru/20261111/minpromtorg-875122093.html

В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню

В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню - 11.11.2026, ПРАЙМ

В России уже начал действовать ГОСТ на русскую кухню

ГОСТ на русскую кухню уже начал действовать в России, рестораторы уже могут использовать представленные там технологические карты, рассказали журналистам в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:40+0300

2026-11-11T16:40+0300

2026-11-11T16:50+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/0b/875121980_0:434:2011:1565_1920x0_80_0_0_eefa5c902749b241331fccfb6fb0c0c1.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ на русскую кухню уже начал действовать в России, рестораторы уже могут использовать представленные там технологические карты, рассказали журналистам в Минпромторге России. "ГОСТ уже действует", - сказали в ведомстве о вступлении в силу стандарта на русскую кухню. Там отметили, что рестораторы уже могут использовать его. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что в России приняли новый ГОСТ на русскую кухню, который включает в себя технологии приготовления и рекомендации по подаче национальных блюд. В стандарт вошли различные блюда, в том числе колобки, борщ, щи, бефстроганов и даже компот. При этом в ГОСТе есть и традиционные русские приправы такие как хрен и горчица. В окончательную версию первой редакции документа вошли 132 блюда. В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности блюда, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг