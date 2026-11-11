https://1prime.ru/20261111/mintrans-875118762.html

Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта

Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта - 11.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта

Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры, которая позволит... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:39+0300

2026-11-11T15:39+0300

2026-11-11T15:39+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры, которая позволит отслеживать ход работ в онлайн-режиме и оперативно реагировать на проблемы, сообщает пресс-служба министерства. "СИЦ Минтранса запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры. Она объединит все этапы и участников процесса в единой виртуальной среде. Это позволит отслеживать ход строительства в режиме реального времени и оперативно реагировать на возникающие проблемы", - говорится в сообщении. Система работает на базе автоматизированной системы управления транспортным комплексом (АСУ ТК). Как отмечают в министерстве, для каждого объекта создается карточка, где отражаются проектная документация, сведения о выполненных работах, фотографии и замечания. Также по каждому замечанию назначаются ответственные и сроки его устранения. История изменений сохраняется. "До 1 декабря 2026 года к ЦУС планируется подключить пользователей Росавиации, Росморречфлота, Росжелдора и их заказчиков, а также Ространсмодернизацию, Росгранстрой и Автодор. На следующем этапе присоединятся подрядчики и проектные организации", - сообщили в Минтрансе. Там объяснили, что система позволит отраслевым ведомствам мониторить контрольные точки и готовность объектов, получать аналитику по финансированию и контрактации, а также своевременно реагировать на риски и отклонения от плана. Заказчики смогут собирать и согласовывать документацию о строительстве внутри системы, отслеживать ход работ, выявлять отставания от графика, корректировать рабочие процессы и контролировать финансовые показатели. "ЦУС позволит ... подрядчикам – упростить документооборот и взаимодействие с заказчиком, эффективнее планировать работы", - заключили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, недвижимость, росавиация, росморречфлот, росжелдор