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Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта
Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта
Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры, которая позволит... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:39+0300
2026-11-11T15:39+0300
бизнес
россия
недвижимость
росавиация
росморречфлот
росжелдор
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры, которая позволит отслеживать ход работ в онлайн-режиме и оперативно реагировать на проблемы, сообщает пресс-служба министерства. "СИЦ Минтранса запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры. Она объединит все этапы и участников процесса в единой виртуальной среде. Это позволит отслеживать ход строительства в режиме реального времени и оперативно реагировать на возникающие проблемы", - говорится в сообщении. Система работает на базе автоматизированной системы управления транспортным комплексом (АСУ ТК). Как отмечают в министерстве, для каждого объекта создается карточка, где отражаются проектная документация, сведения о выполненных работах, фотографии и замечания. Также по каждому замечанию назначаются ответственные и сроки его устранения. История изменений сохраняется. "До 1 декабря 2026 года к ЦУС планируется подключить пользователей Росавиации, Росморречфлота, Росжелдора и их заказчиков, а также Ространсмодернизацию, Росгранстрой и Автодор. На следующем этапе присоединятся подрядчики и проектные организации", - сообщили в Минтрансе. Там объяснили, что система позволит отраслевым ведомствам мониторить контрольные точки и готовность объектов, получать аналитику по финансированию и контрактации, а также своевременно реагировать на риски и отклонения от плана. Заказчики смогут собирать и согласовывать документацию о строительстве внутри системы, отслеживать ход работ, выявлять отставания от графика, корректировать рабочие процессы и контролировать финансовые показатели. "ЦУС позволит ... подрядчикам – упростить документооборот и взаимодействие с заказчиком, эффективнее планировать работы", - заключили в министерстве.
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бизнес, россия, недвижимость, росавиация, росморречфлот, росжелдор
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, Росавиация, Росморречфлот, Росжелдор
15:39 11.11.2026
 
Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспорта

Минтранс запустил цифровую систему управления строительством транспортной инфраструктуры

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ситуационно-информационный центр Минтранса России запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры, которая позволит отслеживать ход работ в онлайн-режиме и оперативно реагировать на проблемы, сообщает пресс-служба министерства.
"СИЦ Минтранса запустил цифровую систему управления строительством объектов транспортной инфраструктуры. Она объединит все этапы и участников процесса в единой виртуальной среде. Это позволит отслеживать ход строительства в режиме реального времени и оперативно реагировать на возникающие проблемы", - говорится в сообщении.
Система работает на базе автоматизированной системы управления транспортным комплексом (АСУ ТК). Как отмечают в министерстве, для каждого объекта создается карточка, где отражаются проектная документация, сведения о выполненных работах, фотографии и замечания. Также по каждому замечанию назначаются ответственные и сроки его устранения. История изменений сохраняется.
"До 1 декабря 2026 года к ЦУС планируется подключить пользователей Росавиации, Росморречфлота, Росжелдора и их заказчиков, а также Ространсмодернизацию, Росгранстрой и Автодор. На следующем этапе присоединятся подрядчики и проектные организации", - сообщили в Минтрансе.
Там объяснили, что система позволит отраслевым ведомствам мониторить контрольные точки и готовность объектов, получать аналитику по финансированию и контрактации, а также своевременно реагировать на риски и отклонения от плана. Заказчики смогут собирать и согласовывать документацию о строительстве внутри системы, отслеживать ход работ, выявлять отставания от графика, корректировать рабочие процессы и контролировать финансовые показатели.
"ЦУС позволит ... подрядчикам – упростить документооборот и взаимодействие с заказчиком, эффективнее планировать работы", - заключили в министерстве.
 
БизнесРОССИЯНедвижимостьРосавиацияРосморречфлотРосжелдор
 
 
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