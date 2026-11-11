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В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:58+0300

2026-11-11T09:58+0300

2026-11-11T09:58+0300

бизнес

мурманск

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщила Росавиация. "Аэропорты Апатиты, Мурманск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.", - говорится в сообщении.

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бизнес, мурманск, росавиация