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В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:58+0300
2026-11-11T09:58+0300
2026-11-11T09:58+0300
бизнес
мурманск
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Апатиты, Мурманск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.", - говорится в сообщении.
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бизнес, мурманск, росавиация
Бизнес, МУРМАНСК, Росавиация
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Мурманска и Апатитов