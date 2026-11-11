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В МВД назвали неожиданную причину для замены паспорта - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В МВД назвали неожиданную причину для замены паспорта
В МВД назвали неожиданную причину для замены паспорта - 11.11.2026, ПРАЙМ
В МВД назвали неожиданную причину для замены паспорта
Перенесенное заболевание или операция, сильно изменившие внешность, являются основанием для замены паспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:54+0300
2026-11-11T11:54+0300
общество
россия
мвд
паспорт
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875105309.jpg?1794387255
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Перенесенное заболевание или операция, сильно изменившие внешность, являются основанием для замены паспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства. В министерстве добавили, что для замены паспорта в таком случае, помимо прочих документов, надо предоставить справки, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинское вмешательство, в результате которого сильно изменилась внешность. Как уточнила РИА Новости юрист Мария Белова, например, после ринопластики не всегда необходима замена паспорта. "После увеличения губ или ринопластики паспорт менять нужно не всегда. Все зависит от того, насколько изменилась внешность. Если человека по-прежнему легко узнать по фото, небольшая коррекция не требует замены документа. Если лицо изменилось так, что узнать владельца по паспортному фото трудно, паспорт нужно заменить", - объяснила Белова.
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5
4.7
96
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40
192
40
общество , россия, мвд, паспорт
Общество , РОССИЯ, МВД, паспорт
11:54 11.11.2026
 
В МВД назвали неожиданную причину для замены паспорта

МВД: существенное изменение внешности из-за болезни может быть причиной для смены паспорта

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Перенесенное заболевание или операция, сильно изменившие внешность, являются основанием для замены паспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.
В министерстве добавили, что для замены паспорта в таком случае, помимо прочих документов, надо предоставить справки, подтверждающие перенесенное заболевание или медицинское вмешательство, в результате которого сильно изменилась внешность.
Как уточнила РИА Новости юрист Мария Белова, например, после ринопластики не всегда необходима замена паспорта.
"После увеличения губ или ринопластики паспорт менять нужно не всегда. Все зависит от того, насколько изменилась внешность. Если человека по-прежнему легко узнать по фото, небольшая коррекция не требует замены документа. Если лицо изменилось так, что узнать владельца по паспортному фото трудно, паспорт нужно заменить", - объяснила Белова.
 
ОбществоРОССИЯМВДпаспорт
 
 
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