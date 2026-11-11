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Мировые цены на нефть ускорили рост до 3% - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%
Мировые цены на нефть ускорили рост до 3% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%
Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 3%, следует из данных торгов. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:49+0300
2026-11-11T18:49+0300
нефть
ближний восток
персидский залив
опек
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.39 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,24% относительно предыдущего закрытия - до 94,45 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,81%, до 88,46 доллара за баррель. Днем нефть обеих марок дорожала на 1-2%. Котировки нефти растут после двух подряд дней снижения, по итогам которых Brent подешевел на 7%, WTI - более чем на 5%. По словам аналитиков, рост цен на сырье поддерживает продолжающаяся неопределенность относительно ситуации на Ближнем Востоке. "На торговых путях в Персидском заливе наблюдается рост числа нападений на суда на фоне неопределенности относительно дипломатических договоров", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sparta Commodities Джун Го (June Goh). В среду также был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация вновь сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2026 году. Прогноз по росту спроса в мире на текущий год ОПЕК также оставил без изменений.
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нефть, ближний восток, персидский залив, опек
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОПЕК
18:49 11.11.2026
 
Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%

Мировые цены на нефть усилили рост до 3% после двух дней снижения

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 3%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,24% относительно предыдущего закрытия - до 94,45 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,81%, до 88,46 доллара за баррель. Днем нефть обеих марок дорожала на 1-2%.
Котировки нефти растут после двух подряд дней снижения, по итогам которых Brent подешевел на 7%, WTI - более чем на 5%. По словам аналитиков, рост цен на сырье поддерживает продолжающаяся неопределенность относительно ситуации на Ближнем Востоке.
"На торговых путях в Персидском заливе наблюдается рост числа нападений на суда на фоне неопределенности относительно дипломатических договоров", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sparta Commodities Джун Го (June Goh).
В среду также был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация вновь сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2026 году. Прогноз по росту спроса в мире на текущий год ОПЕК также оставил без изменений.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОПЕК
 
 
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