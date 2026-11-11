https://1prime.ru/20261111/odkb--875125905.html
ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА
ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА - 11.11.2026, ПРАЙМ
ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА
Страны ОДКБ озабочены нападениями на суда и порты с использованием безэкипажных средств, призывают воздерживаться от дестабилизирующих действий, декларация... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:13+0300
2026-11-11T18:13+0300
2026-11-11T18:13+0300
нефть
россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Страны ОДКБ озабочены нападениями на суда и порты с использованием безэкипажных средств, призывают воздерживаться от дестабилизирующих действий, декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликована на сайте Кремля. "Выражаем озабоченность в связи с участившимися нападениями на торговые суда и портовую инфраструктуру с использованием безэкипажных средств... и настоятельно призываем государства воздерживаться от дестабилизирующих действий", - говорится в документе.
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нефть, россия
ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА
Страны ОДКБ озабочены нападениями на суда и порты с использованием безэкипажных средств
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Страны ОДКБ озабочены нападениями на суда и порты с использованием безэкипажных средств, призывают воздерживаться от дестабилизирующих действий, декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликована на сайте Кремля.
"Выражаем озабоченность в связи с участившимися нападениями на торговые суда и портовую инфраструктуру с использованием безэкипажных средств... и настоятельно призываем государства воздерживаться от дестабилизирующих действий", - говорится в документе.