https://1prime.ru/20261111/odkb--875125905.html

ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА

ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА - 11.11.2026, ПРАЙМ

ОДКБ озабочена атаками на суда и порты БПЛА

Страны ОДКБ озабочены нападениями на суда и порты с использованием безэкипажных средств, призывают воздерживаться от дестабилизирующих действий, декларация... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:13+0300

2026-11-11T18:13+0300

2026-11-11T18:13+0300

нефть

россия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Страны ОДКБ озабочены нападениями на суда и порты с использованием безэкипажных средств, призывают воздерживаться от дестабилизирующих действий, декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ опубликована на сайте Кремля. "Выражаем озабоченность в связи с участившимися нападениями на торговые суда и портовую инфраструктуру с использованием безэкипажных средств... и настоятельно призываем государства воздерживаться от дестабилизирующих действий", - говорится в документе.

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