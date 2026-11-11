Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/opek-875120528.html
ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре
ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре
ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, до 105,72 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:11+0300
2026-11-11T16:11+0300
нефть
оэср
опек
оаэ
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875120528.jpg?1794402682
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, до 105,72 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада организации. Оценка глобального роста спроса в 2027 году также сохранена — на уровне 2,55 миллиона баррелей в сутки, совокупный спрос ожидается на уровне 108,28 миллиона баррелей в сутки.Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 14,6 миллиона баррелей к августу, до 2,811 миллиарда баррелей. Показатель оказался на 4,5 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, но на 57,3 миллиона ниже, чем годом ранее.Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в октябре выросла на 2,04 миллиона баррелей в сутки к сентябрю — до 41,23 миллиона баррелей в сутки. При этом страны-участницы сделки добывали на 3,386 миллиона баррелей в сутки меньше, чем договорились. В ОПЕК производство выросло на 1,965 миллиона баррелей в сутки, до 27,164 миллиона, в странах вне ОПЕК — на 70 тысяч, до 14,065 миллиона баррелей в сутки.Добыча нефти в России в октябре выросла на 41 тысячу баррелей в сутки к сентябрю — до 8,668 миллиона баррелей в сутки. Предельный уровень для страны в октябре составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки, таким образом, Россия добывала на 1,281 миллиона баррелей меньше плана.Также ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году на 110 тысяч баррелей в сутки — до 13,53 миллиона баррелей в сутки. В 2027 году ожидается снижение на 110 тысяч, до 13,42 миллиона. Совокупный рост нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в 2026 году прогнозируется на уровне 640 тысяч баррелей в сутки — до 54,84 миллиона, в 2027 году — 620 тысяч, до 55,45 миллиона баррелей в сутки.
оаэ
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, оэср, опек, оаэ, сша
Нефть, ОЭСР, ОПЕК, ОАЭ, США
16:11 11.11.2026
 
ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре

Добыча ОПЕК+ в октябре выросла до 41,23 млн баррелей в сутки, но осталась ниже квот

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, до 105,72 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада организации. Оценка глобального роста спроса в 2027 году также сохранена — на уровне 2,55 миллиона баррелей в сутки, совокупный спрос ожидается на уровне 108,28 миллиона баррелей в сутки.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 14,6 миллиона баррелей к августу, до 2,811 миллиарда баррелей. Показатель оказался на 4,5 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, но на 57,3 миллиона ниже, чем годом ранее.
Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в октябре выросла на 2,04 миллиона баррелей в сутки к сентябрю — до 41,23 миллиона баррелей в сутки. При этом страны-участницы сделки добывали на 3,386 миллиона баррелей в сутки меньше, чем договорились. В ОПЕК производство выросло на 1,965 миллиона баррелей в сутки, до 27,164 миллиона, в странах вне ОПЕК — на 70 тысяч, до 14,065 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в России в октябре выросла на 41 тысячу баррелей в сутки к сентябрю — до 8,668 миллиона баррелей в сутки. Предельный уровень для страны в октябре составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки, таким образом, Россия добывала на 1,281 миллиона баррелей меньше плана.
Также ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году на 110 тысяч баррелей в сутки — до 13,53 миллиона баррелей в сутки. В 2027 году ожидается снижение на 110 тысяч, до 13,42 миллиона. Совокупный рост нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в 2026 году прогнозируется на уровне 640 тысяч баррелей в сутки — до 54,84 миллиона, в 2027 году — 620 тысяч, до 55,45 миллиона баррелей в сутки.
 
НефтьОЭСРОПЕКОАЭСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала