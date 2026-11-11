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ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре

ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть и оценила добычу ОПЕК+ в октябре

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, до 105,72 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:11+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 180 тысяч баррелей в сутки, до 105,72 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада организации. Оценка глобального роста спроса в 2027 году также сохранена — на уровне 2,55 миллиона баррелей в сутки, совокупный спрос ожидается на уровне 108,28 миллиона баррелей в сутки.Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 14,6 миллиона баррелей к августу, до 2,811 миллиарда баррелей. Показатель оказался на 4,5 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего уровня, но на 57,3 миллиона ниже, чем годом ранее.Добыча нефти ОПЕК+ с учетом ОАЭ в октябре выросла на 2,04 миллиона баррелей в сутки к сентябрю — до 41,23 миллиона баррелей в сутки. При этом страны-участницы сделки добывали на 3,386 миллиона баррелей в сутки меньше, чем договорились. В ОПЕК производство выросло на 1,965 миллиона баррелей в сутки, до 27,164 миллиона, в странах вне ОПЕК — на 70 тысяч, до 14,065 миллиона баррелей в сутки.Добыча нефти в России в октябре выросла на 41 тысячу баррелей в сутки к сентябрю — до 8,668 миллиона баррелей в сутки. Предельный уровень для страны в октябре составлял 9,949 миллиона баррелей в сутки, таким образом, Россия добывала на 1,281 миллиона баррелей меньше плана.Также ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2026 году на 110 тысяч баррелей в сутки — до 13,53 миллиона баррелей в сутки. В 2027 году ожидается снижение на 110 тысяч, до 13,42 миллиона. Совокупный рост нефтедобычи в странах вне ОПЕК+ в 2026 году прогнозируется на уровне 640 тысяч баррелей в сутки — до 54,84 миллиона, в 2027 году — 620 тысяч, до 55,45 миллиона баррелей в сутки.

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