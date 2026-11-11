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"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом

"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом

Платформы по поиску жилья в России могут расширить сервис и предлагать сопровождение после покупки или аренды квартиры, в том числе помогать с переездом или... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:37+0300

2026-11-11T16:37+0300

2026-11-11T16:41+0300

бизнес

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циан

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Платформы по поиску жилья в России могут расширить сервис и предлагать сопровождение после покупки или аренды квартиры, в том числе помогать с переездом или взаимодействовать с управляющими компаниями, рассказала РИА Новости исполнительный директор "Циана" Мария Келембет на Дне платформенной экономики. "Цифровые платформы недвижимости могут расширить свои сервисы за пределы поиска жилья и оформления сделок, предложив пользователям комплексное сопровождение после покупки или аренды квартиры. Среди перспективных направлений - организация переезда, уборки, подключение коммунальных услуг, взаимодействие с управляющими компаниями и настройка умного дома", - сказала Келембет. По ее словам, сегодня цифровые решения охватывают поиск и выбор недвижимости до проведения сделки, но после покупки остаются незакрытые потребности. "Когда вы уже въезжаете в квартиру, купили ее или арендовали, остается огромное пространство незакрытых потребностей. Это сервисы переезда, клининга, настройки умного дома, взаимодействие с управляющей компанией. Необходимо переоформить счета ЖКХ, настроить счетчики, получить ключи, организовать парковочное место и так далее", - отметила Келембет. Организовать такие сервисы, по ее мнению, можно с помощью более тесной интеграции платформ недвижимости с государственными системами, внешними системами и применения искусственного интеллекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия, циан