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"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом
"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом
Платформы по поиску жилья в России могут расширить сервис и предлагать сопровождение после покупки или аренды квартиры, в том числе помогать с переездом или... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:37+0300
2026-11-11T16:41+0300
бизнес
недвижимость
россия
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875121711.jpg?1794404496
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Платформы по поиску жилья в России могут расширить сервис и предлагать сопровождение после покупки или аренды квартиры, в том числе помогать с переездом или взаимодействовать с управляющими компаниями, рассказала РИА Новости исполнительный директор "Циана" Мария Келембет на Дне платформенной экономики. "Цифровые платформы недвижимости могут расширить свои сервисы за пределы поиска жилья и оформления сделок, предложив пользователям комплексное сопровождение после покупки или аренды квартиры. Среди перспективных направлений - организация переезда, уборки, подключение коммунальных услуг, взаимодействие с управляющими компаниями и настройка умного дома", - сказала Келембет. По ее словам, сегодня цифровые решения охватывают поиск и выбор недвижимости до проведения сделки, но после покупки остаются незакрытые потребности. "Когда вы уже въезжаете в квартиру, купили ее или арендовали, остается огромное пространство незакрытых потребностей. Это сервисы переезда, клининга, настройки умного дома, взаимодействие с управляющей компанией. Необходимо переоформить счета ЖКХ, настроить счетчики, получить ключи, организовать парковочное место и так далее", - отметила Келембет. Организовать такие сервисы, по ее мнению, можно с помощью более тесной интеграции платформ недвижимости с государственными системами, внешними системами и применения искусственного интеллекта.
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бизнес, недвижимость, россия, циан
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, ЦИАН
16:37 11.11.2026 (обновлено: 16:41 11.11.2026)
 
"Циан": платформы по поиску жилья могут помочь с переездом

"Циан": платформы по поиску жилья могут расширить сервис и помочь с переездом

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Платформы по поиску жилья в России могут расширить сервис и предлагать сопровождение после покупки или аренды квартиры, в том числе помогать с переездом или взаимодействовать с управляющими компаниями, рассказала РИА Новости исполнительный директор "Циана" Мария Келембет на Дне платформенной экономики.
"Цифровые платформы недвижимости могут расширить свои сервисы за пределы поиска жилья и оформления сделок, предложив пользователям комплексное сопровождение после покупки или аренды квартиры. Среди перспективных направлений - организация переезда, уборки, подключение коммунальных услуг, взаимодействие с управляющими компаниями и настройка умного дома", - сказала Келембет.
По ее словам, сегодня цифровые решения охватывают поиск и выбор недвижимости до проведения сделки, но после покупки остаются незакрытые потребности.
"Когда вы уже въезжаете в квартиру, купили ее или арендовали, остается огромное пространство незакрытых потребностей. Это сервисы переезда, клининга, настройки умного дома, взаимодействие с управляющей компанией. Необходимо переоформить счета ЖКХ, настроить счетчики, получить ключи, организовать парковочное место и так далее", - отметила Келембет.
Организовать такие сервисы, по ее мнению, можно с помощью более тесной интеграции платформ недвижимости с государственными системами, внешними системами и применения искусственного интеллекта.
 
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