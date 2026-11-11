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Поезд Деда Мороза скорректирует расписание из-за обрушения моста

Поезд Деда Мороза скорректирует расписание из-за обрушения моста - 11.11.2026, ПРАЙМ

Поезд Деда Мороза скорректирует расписание из-за обрушения моста

Поезд Деда Мороза скорректирует расписание из-за приостановки движения на участке в Архангельской области после обрушения пролета железнодорожного моста,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:32+0300

2026-11-11T18:32+0300

2026-11-11T18:32+0300

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коми

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ржд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза скорректирует расписание из-за приостановки движения на участке в Архангельской области после обрушения пролета железнодорожного моста, сообщили РЖД. Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД ) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. "Поезд Деда Мороза в настоящее время находится в Республике Коми. К сожалению, в связи с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области нам пришлось частично скорректировать маршрут следования и расписание поезда", - говорится в сообщении РЖД. Все мероприятия в Коми, запланированные до 15 ноября на станциях Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь и Сыктывкар, пройдут по расписанию. "Мероприятия на станциях Сольвычегодск (16 ноября) и Зуевка (19 ноября) мы вынуждены отменить, а на станциях Котлас-Южный, Киров и Глазов – перенести (ориентировочно – на январь, точные даты сообщим позднее)", - пишут РЖД. Билеты, купленные на посещение резиденции и кукольный спектакль, будут действовать в новые даты. Если по каким-то причинам посетить мероприятия в другие даты не получится, билеты можно сдать. "Мы делаем все возможное, чтобы мероприятия Поезда Деда Мороза продолжились по ранее объявленному графику с 20 ноября. Продажи билетов возобновим с 17 ноября. Понимаем, как дети ждут встречи с главным волшебником страны, и потому очень сожалеем, что планы пришлось немного изменить", - отмечает компания. Все силы железнодорожников направлены на восстановление движения на поврежденном участке пути. "Уверены, что никакие обстоятельства не помешают нам подарить детям праздник!", - пишут РЖД.

архангельская область

республика коми

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