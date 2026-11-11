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Чистая прибыль Petrobras за 9 месяцев выросла на 45,6% - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Petrobras за 9 месяцев выросла на 45,6%
Чистая прибыль Petrobras за 9 месяцев выросла на 45,6% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Petrobras за 9 месяцев выросла на 45,6%
Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трех кварталов года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 24,367 миллиарда | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T07:42+0300
2026-11-11T07:42+0300
нефть
бразилия
petrobras
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875094403.jpg?1794372157
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трех кварталов года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 24,367 миллиарда долларов, что на 45,6% выше показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка за период составила 90,104 миллиарда долларов, что на 37,4% больше в годовом выражении. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 48,5% - до 46,667 миллиарда долларов По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, увеличилась на 28,4% в годовом выражении и составила 7,74 миллиарда долларов. Выручка за квартал выросла на 40,4% и составила 32,962 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA поднялся на 42,4% в годовом выражении – до 16,7 миллиарда долларов Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
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40
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нефть, бразилия, petrobras
Нефть, БРАЗИЛИЯ, Petrobras
07:42 11.11.2026
 
Чистая прибыль Petrobras за 9 месяцев выросла на 45,6%

Чистая прибыль Petrobras за 9 месяцев выросла на 45,6%, до $24,3 млрд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трех кварталов года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 24,367 миллиарда долларов, что на 45,6% выше показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании.
Выручка за период составила 90,104 миллиарда долларов, что на 37,4% больше в годовом выражении. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 48,5% - до 46,667 миллиарда долларов
По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, увеличилась на 28,4% в годовом выражении и составила 7,74 миллиарда долларов. Выручка за квартал выросла на 40,4% и составила 32,962 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA поднялся на 42,4% в годовом выражении – до 16,7 миллиарда долларов
Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
 
НефтьБРАЗИЛИЯPetrobras
 
 
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