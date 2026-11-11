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Авиасообщение с севером Приморья восстановили - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Авиасообщение с севером Приморья восстановили
Авиасообщение с севером Приморья восстановили - 11.11.2026, ПРАЙМ
Авиасообщение с севером Приморья восстановили
Приостановка отдельных авиарейсов на север Приморья была связана с техническим обслуживанием взлетно-посадочных площадок, сейчас авиасообщение осуществляется в... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:55+0300
2026-11-11T10:06+0300
бизнес
россия
приморье
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Приостановка отдельных авиарейсов на север Приморья была связана с техническим обслуживанием взлетно-посадочных площадок, сейчас авиасообщение осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе. Ранее в среду в колл-центре авиакомпании "Аврора" сообщили, что внутрирегиональные рейсы в Приморье приостановлены по техническим причинам - в связи с закрытием посадочных площадок. "Авиасообщение с отдаленными населенными пунктами Приморского края осуществляется в полном объеме. Приостановка выполнения отдельных авиарейсов в северные районы региона была связана с проведением планового технического обслуживания взлетно-посадочных площадок. Такие работы проводятся ежегодно и необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщили в минтрансе Приморья. По словам собеседника агентства, после завершения обслуживания состоялся плановый инспекторский осмотр взлетно-посадочных полос - по его результатам площадки допущены к эксплуатации и выполнению полетов. "Кроме того, на прошлой неделе на выполнение рейсов повлияли неблагоприятные погодные условия: снег с дождем, которые не позволяли обеспечить безопасное выполнение полетов. С понедельника авиарейсы в северные районы края выполняются в штатном режиме, согласно расписанию. При этом время вылетов и возможность выполнения рейсов по-прежнему зависят от фактических погодных условий", - добавили в министерстве. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, организована проверка по публикациям о приостановке авиаперелетов в северные районы Приморского края из-за неблагоприятного состояния взлетно-посадочных полос. "Приморской транспортной прокуратуре поручено дать оценку соблюдению требований законодательства о безопасности полетов, содержанию объектов и защите прав пассажиров. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - добавил собеседник.
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бизнес, россия, приморье, приморский край
Бизнес, РОССИЯ, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
09:55 11.11.2026 (обновлено: 10:06 11.11.2026)
 
Авиасообщение с севером Приморья восстановили

Минтранс Приморья объяснил приостановку рейсов на север региона техобслуживанием ВПП

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Приостановка отдельных авиарейсов на север Приморья была связана с техническим обслуживанием взлетно-посадочных площадок, сейчас авиасообщение осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в краевом минтрансе.
Ранее в среду в колл-центре авиакомпании "Аврора" сообщили, что внутрирегиональные рейсы в Приморье приостановлены по техническим причинам - в связи с закрытием посадочных площадок.
"Авиасообщение с отдаленными населенными пунктами Приморского края осуществляется в полном объеме. Приостановка выполнения отдельных авиарейсов в северные районы региона была связана с проведением планового технического обслуживания взлетно-посадочных площадок. Такие работы проводятся ежегодно и необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщили в минтрансе Приморья.
По словам собеседника агентства, после завершения обслуживания состоялся плановый инспекторский осмотр взлетно-посадочных полос - по его результатам площадки допущены к эксплуатации и выполнению полетов.
"Кроме того, на прошлой неделе на выполнение рейсов повлияли неблагоприятные погодные условия: снег с дождем, которые не позволяли обеспечить безопасное выполнение полетов. С понедельника авиарейсы в северные районы края выполняются в штатном режиме, согласно расписанию. При этом время вылетов и возможность выполнения рейсов по-прежнему зависят от фактических погодных условий", - добавили в министерстве.
Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, организована проверка по публикациям о приостановке авиаперелетов в северные районы Приморского края из-за неблагоприятного состояния взлетно-посадочных полос.
"Приморской транспортной прокуратуре поручено дать оценку соблюдению требований законодательства о безопасности полетов, содержанию объектов и защите прав пассажиров. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - добавил собеседник.
 
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