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Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей

Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей

Средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тысяч рублей и более в десяти российских регионах, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T01:31+0300

2026-11-11T01:31+0300

2026-11-11T01:31+0300

общество

россия

бурятия

коми

республика коми

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тысяч рублей и более в десяти российских регионах, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА Новости. В среднем по стране по данным на 1 октября летчики-испытатели получают пенсии в размере более 176,5 тысячи рублей. Самые высокие - в Республике Марий Эл, там размер пенсии для этой категории граждан составляет в среднем 1,085 миллиона рублей, в Ставропольском крае - более 313,6 тысячи рублей. Еще в восьми регионах летчики получают пенсии от 200 до 290 тысяч рублей. Это Бурятия, Коми, Удмуртия, Воронежская, Московская, Сахалинская, Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

бурятия

коми

республика коми

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общество , россия, бурятия, коми, республика коми