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Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей
Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей
Средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тысяч рублей и более в десяти российских регионах, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T01:31+0300
2026-11-11T01:31+0300
общество
россия
бурятия
коми
республика коми
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тысяч рублей и более в десяти российских регионах, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА Новости. В среднем по стране по данным на 1 октября летчики-испытатели получают пенсии в размере более 176,5 тысячи рублей. Самые высокие - в Республике Марий Эл, там размер пенсии для этой категории граждан составляет в среднем 1,085 миллиона рублей, в Ставропольском крае - более 313,6 тысячи рублей. Еще в восьми регионах летчики получают пенсии от 200 до 290 тысяч рублей. Это Бурятия, Коми, Удмуртия, Воронежская, Московская, Сахалинская, Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
бурятия
коми
республика коми
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40
192
40
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1
5
4.7
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40
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40
общество , россия, бурятия, коми, республика коми
Общество , РОССИЯ, Бурятия, КОМИ, республика Коми
01:31 11.11.2026
 
Названы регионы с самыми высокими пенсиями для летчиков-испытателей

Соцфонд: средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тысяч рублей и более

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсий летчиков-испытателей составляет 200 тысяч рублей и более в десяти российских регионах, следует из данных Соцфонда, которые изучило РИА Новости.
В среднем по стране по данным на 1 октября летчики-испытатели получают пенсии в размере более 176,5 тысячи рублей. Самые высокие - в Республике Марий Эл, там размер пенсии для этой категории граждан составляет в среднем 1,085 миллиона рублей, в Ставропольском крае - более 313,6 тысячи рублей.
Еще в восьми регионах летчики получают пенсии от 200 до 290 тысяч рублей. Это Бурятия, Коми, Удмуртия, Воронежская, Московская, Сахалинская, Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
 
ОбществоРОССИЯБурятияКОМИреспублика Коми
 
 
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