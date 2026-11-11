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Минэнерго Таджикистана обсудило совместные проекты с компанией "Интер РАО"
Минэнерго Таджикистана обсудило совместные проекты с компанией "Интер РАО" - 11.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго Таджикистана обсудило совместные проекты с компанией "Интер РАО"
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и глава российской компании "Интер РАО", занимающейся экспортом и импортом электроэнергии, Сергей... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:42+0300
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ДУШАНБЕ, 11 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и глава российской компании "Интер РАО", занимающейся экспортом и импортом электроэнергии, Сергей Дрегваль обсудили реализацию совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба минэнерго Таджикистана. "В ходе встречи обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Стороны рассмотрели вопросы деятельности гидроэлектростанции "Сангтуда-1", а также обменялись мнениями о перспективах ее развития и обсудили возможности реализации совместных энергетических проектов", - говорится в сообщении. Россия и Таджикистан успешно развивают стратегическое сотрудничество в энергетической сфере. Одно из ключевых направлений взаимодействия - гидроэнергетика и поставки топливных ресурсов в Таджикистан, указывается также в сообщении. В качестве одного из успешных примеров сотрудничества можно выделить Сангтудинскую ГЭС-1, построенную при финансовой поддержке России и введенную в эксплуатацию в 2008 году. Мощность станции составляет 670 МВт. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. По итогам первых трех кварталов года выработка электроэнергии "Интер РАО" в России снизилась на 6% в годовом выражении, до 88,344 миллиарда кВт.ч, при этом чистая прибыль - выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей. В свою очередь Таджикистан благодаря обилию горных рек обладает колоссальным электроэнергетическим потенциалом, лишь малая часть которого до сих пор задействована.
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Нефть, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЕВРОПА, Интер РАО, СНГ
Минэнерго Таджикистана обсудило совместные проекты с компанией "Интер РАО"
Министр энергетики Таджикистана Джума обсудил с "Интер РАО" реализацию совместных проектов
ДУШАНБЕ, 11 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и глава российской компании "Интер РАО", занимающейся экспортом и импортом электроэнергии, Сергей Дрегваль обсудили реализацию совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба минэнерго Таджикистана.
"В ходе встречи обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Стороны рассмотрели вопросы деятельности гидроэлектростанции "Сангтуда-1", а также обменялись мнениями о перспективах ее развития и обсудили возможности реализации совместных энергетических проектов", - говорится в сообщении.
Россия и Таджикистан успешно развивают стратегическое сотрудничество в энергетической сфере. Одно из ключевых направлений взаимодействия - гидроэнергетика и поставки топливных ресурсов в Таджикистан, указывается также в сообщении.
В качестве одного из успешных примеров сотрудничества можно выделить Сангтудинскую ГЭС-1, построенную при финансовой поддержке России и введенную в эксплуатацию в 2008 году. Мощность станции составляет 670 МВт.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. По итогам первых трех кварталов года выработка электроэнергии "Интер РАО" в России снизилась на 6% в годовом выражении, до 88,344 миллиарда кВт.ч, при этом чистая прибыль - выросла на 14,3%, до 16,6 миллиарда рублей.
В свою очередь Таджикистан благодаря обилию горных рек обладает колоссальным электроэнергетическим потенциалом, лишь малая часть которого до сих пор задействована.