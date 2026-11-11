https://1prime.ru/20261111/rossija-875120784.html
Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили экспорт нефти на 2%
Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили экспорт нефти на 2% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили экспорт нефти на 2%
Россия и Центральная Азия в сентябре текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с августом на 2%, до 6,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:16+0300
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нефть
россия
центральная азия
опек
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в сентябре текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с августом на 2%, до 6,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в ежемесячном докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре увеличился на 147 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил около 6,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. "В годовом исчислении экспорт сократился на 283 тысячи баррелей в сутки, или примерно на 4%", - уточняется в докладе. Совокупный экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в сентябре сократился примерно на 5% в месячном выражении и на 49% - в годовом, до 1 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК объясняет снижение показателя сокращением объемов экспорта мазута и газойля.
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нефть, россия, центральная азия, опек
Нефть, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ОПЕК
Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили экспорт нефти на 2%
ОПЕК: Россия и Центральная Азия в сентябре увеличили экспорт нефти на 2%, до 6,9 млн
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в сентябре текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с августом на 2%, до 6,9 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в ежемесячном докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре увеличился на 147 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил около 6,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
"В годовом исчислении экспорт сократился на 283 тысячи баррелей в сутки, или примерно на 4%", - уточняется в докладе.
Совокупный экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в сентябре сократился примерно на 5% в месячном выражении и на 49% - в годовом, до 1 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК объясняет снижение показателя сокращением объемов экспорта мазута и газойля.