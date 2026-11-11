https://1prime.ru/20261111/tanker-875101980.html

Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе

Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе - 11.11.2026, ПРАЙМ

Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе

Нефтяной танкер под флагом Либерии, на борту которого находились шесть индийских моряков, подвергся атаке в Персидском заливе, заявил министр портов,... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:58+0300

2026-11-11T10:58+0300

2026-11-11T10:58+0300

нефть

персидский залив

индия

дубай

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер под флагом Либерии, на борту которого находились шесть индийских моряков, подвергся атаке в Персидском заливе, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Сонован. "10 ноября нефтяной танкер FUJAIRAH ENERGY под флагом Либерии, на борту которого были 6 индийских моряков, подвергся атаке с применением снаряда во время следования через Персидский залив из Аль-Рувайса в Дубай. В результате атаки пострадали четыре члена экипажа, в том числе один гражданин Индии", - говорится в его заявлении, опубликованном в соцсети X. Остальные 18 членов экипажа, включая пятерых индийских моряков, находятся в безопасности, добавил министр. По его словам, власти следят за ситуацией и поддерживают контакт с компанией, управляющей судном, чтобы обеспечить безопасность моряков и оказание им медицинской помощи.

персидский залив

индия

дубай

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нефть, персидский залив, индия, дубай