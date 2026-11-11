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Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе
Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе - 11.11.2026, ПРАЙМ
Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе
Нефтяной танкер под флагом Либерии, на борту которого находились шесть индийских моряков, подвергся атаке в Персидском заливе, заявил министр портов,... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:58+0300
2026-11-11T10:58+0300
нефть
персидский залив
индия
дубай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875101980.jpg?1794383886
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер под флагом Либерии, на борту которого находились шесть индийских моряков, подвергся атаке в Персидском заливе, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Сонован. "10 ноября нефтяной танкер FUJAIRAH ENERGY под флагом Либерии, на борту которого были 6 индийских моряков, подвергся атаке с применением снаряда во время следования через Персидский залив из Аль-Рувайса в Дубай. В результате атаки пострадали четыре члена экипажа, в том числе один гражданин Индии", - говорится в его заявлении, опубликованном в соцсети X. Остальные 18 членов экипажа, включая пятерых индийских моряков, находятся в безопасности, добавил министр. По его словам, власти следят за ситуацией и поддерживают контакт с компанией, управляющей судном, чтобы обеспечить безопасность моряков и оказание им медицинской помощи.
персидский залив
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нефть, персидский залив, индия, дубай
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИНДИЯ, Дубай
10:58 11.11.2026
 
Танкер с индийскими моряками обстреляли в Персидском заливе

В Персидском заливе подвергся атаке нефтяной танкер с шестью индийскими моряками

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер под флагом Либерии, на борту которого находились шесть индийских моряков, подвергся атаке в Персидском заливе, заявил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Сонован.
"10 ноября нефтяной танкер FUJAIRAH ENERGY под флагом Либерии, на борту которого были 6 индийских моряков, подвергся атаке с применением снаряда во время следования через Персидский залив из Аль-Рувайса в Дубай. В результате атаки пострадали четыре члена экипажа, в том числе один гражданин Индии", - говорится в его заявлении, опубликованном в соцсети X.
Остальные 18 членов экипажа, включая пятерых индийских моряков, находятся в безопасности, добавил министр. По его словам, власти следят за ситуацией и поддерживают контакт с компанией, управляющей судном, чтобы обеспечить безопасность моряков и оказание им медицинской помощи.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВИНДИЯДубай
 
 
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