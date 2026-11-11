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Спутниковую связь "Бюро 1440" протестировали на Северном морском пути

Спутниковую связь "Бюро 1440" протестировали на Северном морском пути - 11.11.2026, ПРАЙМ

Спутниковую связь "Бюро 1440" протестировали на Северном морском пути

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" провела тесты спутниковой связи нового поколения на атомном ледоколе "Урал" в реальных условиях судоходства на... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:17+0300

2026-11-11T12:17+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" провела тесты спутниковой связи нового поколения на атомном ледоколе "Урал" в реальных условиях судоходства на Северном морском пути (СМП), рассказали РИА Новости в компании. Испытания прошли совместно предприятиями "Атомфлот" и "ГлавСевморпуть", а также с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). "Впервые в России связь с ледоколом осуществлялась через отечественные низкоорбитальные технологии, включая собственную космическую и наземную инфраструктуру", - отметили в компании. В дальнейшем глобальное покрытие группировки "Бюро 1440" позволит обеспечить устойчивой связью и широкополосным доступом в интернет суда в акватории Севморпути, в том числе маршруты до Северного полюса, где другие отечественные спутниковые решения недоступны или не дают необходимой ширины канала, подчеркнули разработчики. Как отметили авторы проекта, установка на борт атомного ледокола "Урал" терминала "1440.Ультра" позволила экипажу на ледоколе реализовать несколько ключевых сценариев. Так, капитан Виктор Сурядов через спутниковую связь в формате видеоконференцсвязи подключился к ситуационному центру "Атомфлота" в Мурманске. А медперсонал Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова ФМБА России с борта ледокола связался с коллегами в Москве для телемедицинской консультации. "Решение на практике подтвердило готовность к работе в сложных температурных и эксплуатационных условиях Севморпути. Цель работы с судоходством - создать непрерывный цифровой контур для судовладельцев и грузоотправителей, предоставить инфраструктуру для повышения прозрачности логистики, а также стабильную связь для экипажей", - отметил замглавы "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов. "Результаты необходимы для определения условий применения системы на СМП и ее дальнейшего использования в интересах безопасности плавания, организации ледокольной проводки и развития цифровых сервисов", – прокомментировал первый замглавы "ГлавСевморпути" Святослав Степченков. "Внедрение спутниковой связи нового поколения ляжет в основу широкого применения телемедицинских технологий на всем протяжении Севморпути, что повысит эффективность и оперативность оказания медицинской помощи", - отметила начальник Центра санавиации и скорой медицинской помощи ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Наталья Баранова. "Надежная связь позволит капитанам в режиме реального времени взаимодействовать с ситуационными центрами, а службам - оперативно реагировать на любые изменения обстановки", - резюмировал гендиректор "Атомфлота" Яков Антонов.

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россия, северный полюс, мурманск, москва, атомфлот