https://1prime.ru/20261111/tsentrobank-875122731.html
Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31%
Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:50+0300
2026-11-11T16:50+0300
2026-11-11T16:50+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла на 0,22 процентного пункта, до 13,31% годовых, следует из материалов Банка России. В сентябре показатель впервые с весны превысил отметку в 13%. А рекордно высокая средняя ставка по вкладам за всю историю измерений была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%; рекордно низкая - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
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банки, финансы, банк россии, сбербанк, втб
Банки, Финансы, Банк России, Сбербанк, ВТБ
Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31%
ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков выросла до 13,31%