https://1prime.ru/20261111/tsentrobank-875122731.html

Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31%

Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 13,31%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:50+0300

2026-11-11T16:50+0300

2026-11-11T16:50+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла на 0,22 процентного пункта, до 13,31% годовых, следует из материалов Банка России. В сентябре показатель впервые с весны превысил отметку в 13%. А рекордно высокая средняя ставка по вкладам за всю историю измерений была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%; рекордно низкая - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии, сбербанк, втб