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Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет

Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет - 11.11.2026, ПРАЙМ

Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет

Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые более чем за десять лет, сообщило агентство Блумберг. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:50+0300

2026-11-11T21:50+0300

2026-11-11T21:50+0300

нефть

венесуэла

сша

иран

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые более чем за десять лет, сообщило агентство Блумберг. "Венесуэла впервые более чем за десятилетие отправляет государственное нефтяное оборудование на ремонт в США, что знаменует возобновление сотрудничества с традиционными поставщиками после многих лет санкций и недостаточного финансирования", - пишет агентство. После разрыва отношений с США в начале 2000-х годов правительство Венесуэлы заключило соглашения о техническом обслуживании с Ираном и Китаем, добавляет Блумберг. Как указывает агентство со ссылкой на документ, в конце октября президент компании Petroleos de Venezuela SA Эктор Обрегон (Hector Obregon) подписал документы, разрешающие отправку четырех газовых генераторов и шести газовых компрессоров на ремонтные цеха Siemens Energy AG. В среду это оборудование отправилось в город Хьюстон, штат Техас, добавили источники Блумберга. Собеседники агентства также сообщили, что сделка была организована компанией North American Blue Energy Partners (NABEP). Стоимость ремонтных работ, которые займут 3-6 месяцев, оценивается в 46 миллионов долларов. Отправленное на ремонт оборудование играет ключевую роль в увеличении добычи нефти на западе Венесуэлы, отмечает Блумберг.

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нефть, венесуэла, сша, иран