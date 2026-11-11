https://1prime.ru/20261111/venesuela-875133972.html
Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет
Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет - 11.11.2026, ПРАЙМ
Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет
Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые более чем за десять лет, сообщило агентство Блумберг. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T21:50+0300
2026-11-11T21:50+0300
2026-11-11T21:50+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые более чем за десять лет, сообщило агентство Блумберг.
"Венесуэла впервые более чем за десятилетие отправляет государственное нефтяное оборудование на ремонт в США, что знаменует возобновление сотрудничества с традиционными поставщиками после многих лет санкций и недостаточного финансирования", - пишет агентство.
После разрыва отношений с США в начале 2000-х годов правительство Венесуэлы заключило соглашения о техническом обслуживании с Ираном и Китаем, добавляет Блумберг.
Как указывает агентство со ссылкой на документ, в конце октября президент компании Petroleos de Venezuela SA Эктор Обрегон (Hector Obregon) подписал документы, разрешающие отправку четырех газовых генераторов и шести газовых компрессоров на ремонтные цеха Siemens Energy AG.
В среду это оборудование отправилось в город Хьюстон, штат Техас, добавили источники Блумберга. Собеседники агентства также сообщили, что сделка была организована компанией North American Blue Energy Partners (NABEP). Стоимость ремонтных работ, которые займут 3-6 месяцев, оценивается в 46 миллионов долларов.
Отправленное на ремонт оборудование играет ключевую роль в увеличении добычи нефти на западе Венесуэлы, отмечает Блумберг.
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нефть, венесуэла, сша, иран
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ИРАН
Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за 10 лет
Bloomberg: Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые за десять лет
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла отправила нефтяное оборудование на ремонт в США впервые более чем за десять лет, сообщило агентство Блумберг.
"Венесуэла впервые более чем за десятилетие отправляет государственное нефтяное оборудование на ремонт в США, что знаменует возобновление сотрудничества с традиционными поставщиками после многих лет санкций и недостаточного финансирования", - пишет агентство.
После разрыва отношений с США в начале 2000-х годов правительство Венесуэлы заключило соглашения о техническом обслуживании с Ираном и Китаем, добавляет Блумберг.
Как указывает агентство со ссылкой на документ, в конце октября президент компании Petroleos de Venezuela SA Эктор Обрегон (Hector Obregon) подписал документы, разрешающие отправку четырех газовых генераторов и шести газовых компрессоров на ремонтные цеха Siemens Energy AG.
В среду это оборудование отправилось в город Хьюстон, штат Техас, добавили источники Блумберга. Собеседники агентства также сообщили, что сделка была организована компанией North American Blue Energy Partners (NABEP). Стоимость ремонтных работ, которые займут 3-6 месяцев, оценивается в 46 миллионов долларов.
Отправленное на ремонт оборудование играет ключевую роль в увеличении добычи нефти на западе Венесуэлы, отмечает Блумберг.