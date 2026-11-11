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Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты
Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты - 11.11.2026, ПРАЙМ
Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты
Власти Воркуты гарантировали бесперебойные поставки продуктов и товаров первой необходимости в город, несмотря на затруднения в логистике после обрушения... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:55+0300
2026-11-11T12:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Воркуты гарантировали бесперебойные поставки продуктов и товаров первой необходимости в город, несмотря на затруднения в логистике после обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, сообщил глава муниципального округа Игорь Гурьев. Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Режим ЧС регионального значения введен в ряде округов Архангельской области, доставку грузов в Коми на время ремонта организовали автотранспортом. "Оснований для беспокойства о поставках продуктов и товаров первой необходимости в Воркуту нет. Ситуация находится на контроле правительства Коми. В республике организован оперативный штаб, налажено взаимодействие с ОАО "РЖД", — сообщил Гурьев в своем канале в "Максе". По данным регионального минсельхоза, продовольствие в Воркуту доставляют автотранспортом до Ухты, откуда распределяют по железной дороге в северные города республики. На совещании в администрации в среду представители торговых сетей подтвердили готовность увеличить объемы поставок и при необходимости оперативно перестроить логистические цепочки, подчеркнул Гурьев. Глава округа добавил, что в среду все пассажирские поезда прибыли в Воркуту по расписанию, а в четверг возможны корректировки графика. Руководитель Коми Ростислав Гольдштейн уже обсудил с руководством РЖД меры по нормализации движения, а власти города продолжают ежедневный мониторинг наличия товаров в торговых сетях.
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Бизнес, Архангельская область, КОМИ, республика Коми, РЖД
Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты
Гурьев: обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Воркуты гарантировали бесперебойные поставки продуктов и товаров первой необходимости в город, несмотря на затруднения в логистике после обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, сообщил глава муниципального округа Игорь Гурьев.
Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Режим ЧС регионального значения введен в ряде округов Архангельской области, доставку грузов в Коми на время ремонта организовали автотранспортом.
"Оснований для беспокойства о поставках продуктов и товаров первой необходимости в Воркуту нет. Ситуация находится на контроле правительства Коми. В республике организован оперативный штаб, налажено взаимодействие с ОАО "РЖД", — сообщил Гурьев в своем канале в "Максе".
По данным регионального минсельхоза, продовольствие в Воркуту доставляют автотранспортом до Ухты, откуда распределяют по железной дороге в северные города республики. На совещании в администрации в среду представители торговых сетей подтвердили готовность увеличить объемы поставок и при необходимости оперативно перестроить логистические цепочки, подчеркнул Гурьев.
Глава округа добавил, что в среду все пассажирские поезда прибыли в Воркуту по расписанию, а в четверг возможны корректировки графика. Руководитель Коми Ростислав Гольдштейн уже обсудил с руководством РЖД меры по нормализации движения, а власти города продолжают ежедневный мониторинг наличия товаров в торговых сетях.