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Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты

Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты - 11.11.2026, ПРАЙМ

Обрушение моста в Архангельской области не повлияет на снабжение Воркуты

Власти Воркуты гарантировали бесперебойные поставки продуктов и товаров первой необходимости в город, несмотря на затруднения в логистике после обрушения... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:55+0300

2026-11-11T12:55+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Воркуты гарантировали бесперебойные поставки продуктов и товаров первой необходимости в город, несмотря на затруднения в логистике после обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, сообщил глава муниципального округа Игорь Гурьев. Во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Режим ЧС регионального значения введен в ряде округов Архангельской области, доставку грузов в Коми на время ремонта организовали автотранспортом. "Оснований для беспокойства о поставках продуктов и товаров первой необходимости в Воркуту нет. Ситуация находится на контроле правительства Коми. В республике организован оперативный штаб, налажено взаимодействие с ОАО "РЖД", — сообщил Гурьев в своем канале в "Максе". По данным регионального минсельхоза, продовольствие в Воркуту доставляют автотранспортом до Ухты, откуда распределяют по железной дороге в северные города республики. На совещании в администрации в среду представители торговых сетей подтвердили готовность увеличить объемы поставок и при необходимости оперативно перестроить логистические цепочки, подчеркнул Гурьев. Глава округа добавил, что в среду все пассажирские поезда прибыли в Воркуту по расписанию, а в четверг возможны корректировки графика. Руководитель Коми Ростислав Гольдштейн уже обсудил с руководством РЖД меры по нормализации движения, а власти города продолжают ежедневный мониторинг наличия товаров в торговых сетях.

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бизнес, архангельская область, коми, республика коми, ржд