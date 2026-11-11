Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/votour-875107623.html
Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке
Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - 11.11.2026, ПРАЙМ
Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке
Новый российский автомобильный бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - кроссовер V6, начало продаж ожидается до конца текущего года, сообщила... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:26+0300
2026-11-11T12:30+0300
бизнес
россия
агр
авто
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875107623.jpg?1794389450
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новый российский автомобильный бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - кроссовер V6, начало продаж ожидается до конца текущего года, сообщила пресс-служба бренда. "Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, представляет вторую модель в своей линейке – Votour V6... Продажи новой модели Votour V6 стартуют до конца 2026 года", - говорится в сообщении. Автомобиль гарантирует водителю уверенность как на ежедневных городских маршрутах, так и за пределами города, добавили в компании. В понедельник стартовали продажи первого кроссовера бренда - Votour V5 по цене от 2,65 миллиона рублей. В будущем бренд планирует вывести на рынок автомобили серии T и R, которые будут представлены кроссоверами повышенной проходимости и премиальными внедорожниками.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, агр, авто
Бизнес, РОССИЯ, АГР, Авто
12:26 11.11.2026 (обновлено: 12:30 11.11.2026)
 
Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке

Новый российский автомобильный бренд Votour представил кроссовер V6

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новый российский автомобильный бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - кроссовер V6, начало продаж ожидается до конца текущего года, сообщила пресс-служба бренда.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, представляет вторую модель в своей линейке – Votour V6... Продажи новой модели Votour V6 стартуют до конца 2026 года", - говорится в сообщении.
Автомобиль гарантирует водителю уверенность как на ежедневных городских маршрутах, так и за пределами города, добавили в компании.
В понедельник стартовали продажи первого кроссовера бренда - Votour V5 по цене от 2,65 миллиона рублей. В будущем бренд планирует вывести на рынок автомобили серии T и R, которые будут представлены кроссоверами повышенной проходимости и премиальными внедорожниками.
 
БизнесРОССИЯАГРАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала