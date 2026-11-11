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Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке

Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - 11.11.2026, ПРАЙМ

Российский бренд Votour представил вторую модель в своей линейке

Новый российский автомобильный бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - кроссовер V6, начало продаж ожидается до конца текущего года, сообщила... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:26+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новый российский автомобильный бренд Votour представил вторую модель в своей линейке - кроссовер V6, начало продаж ожидается до конца текущего года, сообщила пресс-служба бренда. "Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, представляет вторую модель в своей линейке – Votour V6... Продажи новой модели Votour V6 стартуют до конца 2026 года", - говорится в сообщении. Автомобиль гарантирует водителю уверенность как на ежедневных городских маршрутах, так и за пределами города, добавили в компании. В понедельник стартовали продажи первого кроссовера бренда - Votour V5 по цене от 2,65 миллиона рублей. В будущем бренд планирует вывести на рынок автомобили серии T и R, которые будут представлены кроссоверами повышенной проходимости и премиальными внедорожниками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, агр, авто