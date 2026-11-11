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Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля - 11.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии среды символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T09:16+0300
2026-11-11T09:16+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии среды символически снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,41 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Рынок, Торги, РОССИЯ, Китайский юань, Мосбиржа, юань, рубль, валюта, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал на копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,41 рубля