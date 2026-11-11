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Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля

Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля - 11.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился в начале торгов до 12,41 рубля

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии среды символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:16+0300

2026-11-11T09:16+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии среды символически снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,41 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, россия, мосбиржа, юань, рубль, валюта, курсы валют