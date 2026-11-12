https://1prime.ru/20261112/ator-875145798.html

В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам

В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам - 12.11.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам

Быстрее всего в настоящее время российские туристы могут получить визу в Грецию и в Испанию, ускорилось и оформление итальянских виз, сообщила Ассоциация... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:49+0300

2026-11-12T10:49+0300

2026-11-12T10:57+0300

туризм

бизнес

испания

венгрия

греция

атор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875145798.jpg?1794470255

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Быстрее всего в настоящее время российские туристы могут получить визу в Грецию и в Испанию, ускорилось и оформление итальянских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Быстрее всего сейчас выходят греческие визы: средний срок их оформления сократился с месяца до двух недель. Заметно быстрее стали выдавать и испанские визы. В практике отдельных компаний срок рассмотрения сократился с четырех до двух недель", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, также ускорилось и оформление итальянских виз: срок рассмотрения заявлений на туристические визы в Москве сократился с 60 до 45 дней. При этом французский шенген сейчас в среднем оформляется за четыре недели, однако встречаются и более быстрые случаи - некоторые клиенты туроператора получали визы всего за две недели. "Свободные даты для подачи документов на французскую визу периодически появляются даже на ближайшие дни", - добавили в ассоциации. В свою очередь стабильными остаются сроки оформления швейцарских виз – в среднем около трех недель, а визы в Венгрию можно получить за месяц. Однако туроператоры советуют не рассчитывать на столь быстрое оформление всем заявителям: нужно учитывать сроки, указанные визовым центром, и закладывать время на возможные задержки. В ассоциации предупредили, что при быстрых сроках выдачи сложнее всего в настоящее время записаться на подачу документов для получения визы в Испанию. Так, количество доступных мест в визовых центрах сократилось примерно на 80-90% и найти свободную дату по обычной записи труднее. Кроме того, текущей осенью стало сложнее найти свободные слоты для подачи документов на визу в Венгрию. Для получения швейцарской визы также придется планировать поездку заранее, поделились в АТОР: ближайшие доступные даты записи уже сместились почти на конец января 2027 года. "До новогодних праздников остается больше полутора месяцев. Получить шенген к концу декабря еще возможно, но гарантии своевременного выхода нет", - заключили там.

испания

венгрия

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, испания, венгрия, греция, атор