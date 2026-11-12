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В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам - 12.11.2026, ПРАЙМ
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В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам
В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам - 12.11.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам
Быстрее всего в настоящее время российские туристы могут получить визу в Грецию и в Испанию, ускорилось и оформление итальянских виз, сообщила Ассоциация... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:49+0300
2026-11-12T10:57+0300
туризм
бизнес
испания
венгрия
греция
атор
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Быстрее всего в настоящее время российские туристы могут получить визу в Грецию и в Испанию, ускорилось и оформление итальянских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Быстрее всего сейчас выходят греческие визы: средний срок их оформления сократился с месяца до двух недель. Заметно быстрее стали выдавать и испанские визы. В практике отдельных компаний срок рассмотрения сократился с четырех до двух недель", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, также ускорилось и оформление итальянских виз: срок рассмотрения заявлений на туристические визы в Москве сократился с 60 до 45 дней. При этом французский шенген сейчас в среднем оформляется за четыре недели, однако встречаются и более быстрые случаи - некоторые клиенты туроператора получали визы всего за две недели. "Свободные даты для подачи документов на французскую визу периодически появляются даже на ближайшие дни", - добавили в ассоциации. В свою очередь стабильными остаются сроки оформления швейцарских виз – в среднем около трех недель, а визы в Венгрию можно получить за месяц. Однако туроператоры советуют не рассчитывать на столь быстрое оформление всем заявителям: нужно учитывать сроки, указанные визовым центром, и закладывать время на возможные задержки. В ассоциации предупредили, что при быстрых сроках выдачи сложнее всего в настоящее время записаться на подачу документов для получения визы в Испанию. Так, количество доступных мест в визовых центрах сократилось примерно на 80-90% и найти свободную дату по обычной записи труднее. Кроме того, текущей осенью стало сложнее найти свободные слоты для подачи документов на визу в Венгрию. Для получения швейцарской визы также придется планировать поездку заранее, поделились в АТОР: ближайшие доступные даты записи уже сместились почти на конец января 2027 года. "До новогодних праздников остается больше полутора месяцев. Получить шенген к концу декабря еще возможно, но гарантии своевременного выхода нет", - заключили там.
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туризм, бизнес, испания, венгрия, греция, атор
Туризм, Бизнес, ИСПАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГРЕЦИЯ, АТОР
10:49 12.11.2026 (обновлено: 10:57 12.11.2026)
 
В АТОР назвали страны Европы, которые быстро выдают визы россиянам

АТОР: быстрее всего российские туристы могут получить визу в Грецию и Испанию

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Быстрее всего в настоящее время российские туристы могут получить визу в Грецию и в Испанию, ускорилось и оформление итальянских виз, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Быстрее всего сейчас выходят греческие визы: средний срок их оформления сократился с месяца до двух недель. Заметно быстрее стали выдавать и испанские визы. В практике отдельных компаний срок рассмотрения сократился с четырех до двух недель", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, также ускорилось и оформление итальянских виз: срок рассмотрения заявлений на туристические визы в Москве сократился с 60 до 45 дней. При этом французский шенген сейчас в среднем оформляется за четыре недели, однако встречаются и более быстрые случаи - некоторые клиенты туроператора получали визы всего за две недели.
"Свободные даты для подачи документов на французскую визу периодически появляются даже на ближайшие дни", - добавили в ассоциации.
В свою очередь стабильными остаются сроки оформления швейцарских виз – в среднем около трех недель, а визы в Венгрию можно получить за месяц. Однако туроператоры советуют не рассчитывать на столь быстрое оформление всем заявителям: нужно учитывать сроки, указанные визовым центром, и закладывать время на возможные задержки.
В ассоциации предупредили, что при быстрых сроках выдачи сложнее всего в настоящее время записаться на подачу документов для получения визы в Испанию. Так, количество доступных мест в визовых центрах сократилось примерно на 80-90% и найти свободную дату по обычной записи труднее. Кроме того, текущей осенью стало сложнее найти свободные слоты для подачи документов на визу в Венгрию.
Для получения швейцарской визы также придется планировать поездку заранее, поделились в АТОР: ближайшие доступные даты записи уже сместились почти на конец января 2027 года.
"До новогодних праздников остается больше полутора месяцев. Получить шенген к концу декабря еще возможно, но гарантии своевременного выхода нет", - заключили там.
 
ТуризмБизнесИСПАНИЯВЕНГРИЯГРЕЦИЯАТОР
 
 
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