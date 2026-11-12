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Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном, заявил Лула да Силва - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном, заявил Лула да Силва
Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном, заявил Лула да Силва - 12.11.2026, ПРАЙМ
Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном, заявил Лула да Силва
Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном и нарастить поставки удобрений из исламской республики, сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T17:58+0300
2026-11-12T17:58+0300
мировая экономика
иран
бразилия
ближний восток
лула да силва
масуд пезешкиан
оон
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя - ПРАЙМ. Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном и нарастить поставки удобрений из исламской республики, сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. В четверг на полях климатической конференции ООН COP31 он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом "Мы также обсудили диверсификацию и расширение двусторонней торговли, объем которой в 2025 году составил 3 миллиарда долларов. Я подчеркнул, что Бразилия заинтересована в увеличении импорта удобрений из Ирана", - отметил Лула да Силва в X. В ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт вокруг Ирана. Президент Пезешкиан рассказал о мирных переговорах с США, особенно об усилиях по посредничеству, предпринимаемых Катаром и Пакистаном. Лула да Силва, в свою очередь, призвал к поиску мирного решения конфликта и выступил за право на мирное использование ядерной энергии в гражданских целях. Он выразил обеспокоенность влиянием войны на мировые цены на топливо и продукты питания и выступил за свободную навигацию в Ормузском проливе. Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье. Обсуждения на форуме, который продлится до 20 ноября, сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
иран
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192
40
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40
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мировая экономика, иран, бразилия, ближний восток, лула да силва, масуд пезешкиан, оон
Мировая экономика, ИРАН, БРАЗИЛИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Лула да Силва, Масуд Пезешкиан, ООН
17:58 12.11.2026
 
Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном, заявил Лула да Силва

Президент Лула да Силва: Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноя - ПРАЙМ. Бразилия хочет расширить торговлю с Ираном и нарастить поставки удобрений из исламской республики, сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
В четверг на полях климатической конференции ООН COP31 он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
"Мы также обсудили диверсификацию и расширение двусторонней торговли, объем которой в 2025 году составил 3 миллиарда долларов. Я подчеркнул, что Бразилия заинтересована в увеличении импорта удобрений из Ирана", - отметил Лула да Силва в X.
В ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности конфликт вокруг Ирана. Президент Пезешкиан рассказал о мирных переговорах с США, особенно об усилиях по посредничеству, предпринимаемых Катаром и Пакистаном.
Лула да Силва, в свою очередь, призвал к поиску мирного решения конфликта и выступил за право на мирное использование ядерной энергии в гражданских целях. Он выразил обеспокоенность влиянием войны на мировые цены на топливо и продукты питания и выступил за свободную навигацию в Ормузском проливе.
Центральное событие года в области климатической политики, 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), начала работу в понедельник в турецкой Анталье. Обсуждения на форуме, который продлится до 20 ноября, сосредоточены на оказании финансовой помощи наиболее пострадавшим от климатических изменений странам, зеленом энергопереходе, дискуссии ведутся по поводу инициативы Турции об увеличении доли электрификации в мире к 2035 году до 35% с нынешних 23%.
 
Мировая экономикаИРАНБРАЗИЛИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКЛула да СилваМасуд ПезешкианООН
 
 
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