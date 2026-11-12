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Британия ввела санкции против ряда российских нефтяных и угольных компаний - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Британия ввела санкции против ряда российских нефтяных и угольных компаний
Британия ввела санкции против ряда российских нефтяных и угольных компаний - 12.11.2026, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против ряда российских нефтяных и угольных компаний
Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских нефтяных и угольных компаний, включая "Сибур", "Славнефть" и проект "Восток Ойл", следует из... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:22+0300
2026-11-12T18:22+0300
нефть
запад
великобритания
красноярский край
восток ойл
сибур
славнефть
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ЛОНДОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских нефтяных и угольных компаний, включая "Сибур", "Славнефть" и проект "Восток Ойл", следует из уведомления британского МИД. "Были добавлены следующие позиции, на которые распространяются санкции... ПАО "Сибур Холдинг"… ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", - говорится в документе. Также под санкции попали проект "Роснефти" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае "Восток Ойл", Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), компания "Кузбассразрезуголь" и "НИПИгазпереработка". Кроме того, ограничения введены против ряда компаний из ОАЭ и десяти танкеров, якобы перевозящих нефть из России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
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нефть, запад, великобритания, красноярский край, восток ойл, сибур, славнефть
Нефть, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Восток Ойл, Сибур, Славнефть
18:22 12.11.2026
 
Британия ввела санкции против ряда российских нефтяных и угольных компаний

Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских нефтяных и угольных компаний

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© flickr.com / ReeSaunders
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ЛОНДОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских нефтяных и угольных компаний, включая "Сибур", "Славнефть" и проект "Восток Ойл", следует из уведомления британского МИД.
"Были добавлены следующие позиции, на которые распространяются санкции... ПАО "Сибур Холдинг"… ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", - говорится в документе.
Также под санкции попали проект "Роснефти" по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае "Восток Ойл", Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), компания "Кузбассразрезуголь" и "НИПИгазпереработка".
Кроме того, ограничения введены против ряда компаний из ОАЭ и десяти танкеров, якобы перевозящих нефть из России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
НефтьЗАПАДВЕЛИКОБРИТАНИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙВосток ОйлСибурСлавнефть
 
 
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