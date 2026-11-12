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В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо
В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо
Правительство Дании намерено в 2027 году провести налоговую реформу и временно снизить налог на бензин и дизельное топливо, а также отменить ряд налогов,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:07+0300
2026-11-12T18:07+0300
2026-11-12T18:07+0300
нефть
дания
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Дании намерено в 2027 году провести налоговую реформу и временно снизить налог на бензин и дизельное топливо, а также отменить ряд налогов, сообщает телеканал TV2.
"Налог на бензин и дизельное топливо временно снизят в 2027 году на две кроны за литр, включая НДС", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, датские партии договорились о проведении налоговой реформы, в рамках которой будет отменен ряд налогов, в частности, прогрессивный подоходный налог на средние и сверхвысокие доходы. Также будет снижен налог на прибыль предприятий.
Повышение налога на электромобили, которое планировалось в 2027 году, власти решили отложить.
По информации телеканала, датские власти также планируют отменить государственные стипендии для студентов, проживающих с родителями, чей совокупный доход выше 700 тысяч крон в год (около 104 тысяч долларов).
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нефть, дания
В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо
TV2: в Дании в 2027 году временно снизят налог на бензин и дизельное топливо
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Дании намерено в 2027 году провести налоговую реформу и временно снизить налог на бензин и дизельное топливо, а также отменить ряд налогов, сообщает телеканал TV2.
"Налог на бензин и дизельное топливо временно снизят в 2027 году на две кроны за литр, включая НДС", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, датские партии договорились о проведении налоговой реформы, в рамках которой будет отменен ряд налогов, в частности, прогрессивный подоходный налог на средние и сверхвысокие доходы. Также будет снижен налог на прибыль предприятий.
Повышение налога на электромобили, которое планировалось в 2027 году, власти решили отложить.
По информации телеканала, датские власти также планируют отменить государственные стипендии для студентов, проживающих с родителями, чей совокупный доход выше 700 тысяч крон в год (около 104 тысяч долларов).