https://1prime.ru/20261112/danija-875172962.html

В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо

В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Дании временно снизят налог на бензин и дизельное топливо

Правительство Дании намерено в 2027 году провести налоговую реформу и временно снизить налог на бензин и дизельное топливо, а также отменить ряд налогов,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:07+0300

2026-11-12T18:07+0300

2026-11-12T18:07+0300

нефть

дания

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правительство Дании намерено в 2027 году провести налоговую реформу и временно снизить налог на бензин и дизельное топливо, а также отменить ряд налогов, сообщает телеканал TV2. "Налог на бензин и дизельное топливо временно снизят в 2027 году на две кроны за литр, включая НДС", - говорится в сообщении. Как уточняет телеканал, датские партии договорились о проведении налоговой реформы, в рамках которой будет отменен ряд налогов, в частности, прогрессивный подоходный налог на средние и сверхвысокие доходы. Также будет снижен налог на прибыль предприятий. Повышение налога на электромобили, которое планировалось в 2027 году, власти решили отложить. По информации телеканала, датские власти также планируют отменить государственные стипендии для студентов, проживающих с родителями, чей совокупный доход выше 700 тысяч крон в год (около 104 тысяч долларов).

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нефть, дания