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В ДНР восстановили электроснабжение, нарушенное в среду
В ДНР восстановили электроснабжение, нарушенное в среду - 12.11.2026, ПРАЙМ
В ДНР восстановили электроснабжение, нарушенное в среду
Энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное в среду в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк и Мариуполь, сообщило... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:54+0300
2026-11-12T11:54+0300
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донецк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 12 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное в среду в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк и Мариуполь, сообщило региональное министерство угля и энергетики.
Вечером в среду министерство сообщало, что в результате аварийной ситуации в энергосистеме региона произошло частичное отключение электроснабжения в ряде населенных пунктов и муниципальных округов, в том числе в Донецке и Мариуполе.
"После аварийной ситуации, произошедшей вечером 11 ноября, энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии", - говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом в министерстве предупредили, что ситуация в энергосистеме республики остается напряженной, и в период утреннего пика потребления сохраняется дефицит доступной мощности, в связи с чем в отдельных районах Донецка, Мариуполя, Горловки, Макеевки и других населенных пунктах республики возможны вынужденные временные отключения. В минугля объяснили, что это необходимо для предотвращения перегрузки оборудования и новых аварий в энергосистеме.
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донецк, мариуполь
В ДНР восстановили электроснабжение, нарушенное в среду
В Донецке и Мариуполе восстановили электроснабжение, нарушенное в среду
ДОНЕЦК, 12 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное в среду в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк и Мариуполь, сообщило региональное министерство угля и энергетики.
Вечером в среду министерство сообщало, что в результате аварийной ситуации в энергосистеме региона произошло частичное отключение электроснабжения в ряде населенных пунктов и муниципальных округов, в том числе в Донецке и Мариуполе.
"После аварийной ситуации, произошедшей вечером 11 ноября, энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии", - говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом в министерстве предупредили, что ситуация в энергосистеме республики остается напряженной, и в период утреннего пика потребления сохраняется дефицит доступной мощности, в связи с чем в отдельных районах Донецка, Мариуполя, Горловки, Макеевки и других населенных пунктах республики возможны вынужденные временные отключения. В минугля объяснили, что это необходимо для предотвращения перегрузки оборудования и новых аварий в энергосистеме.