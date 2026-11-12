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В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без света

В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без света - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без света

Более 50 тысяч абонентов трех районов Донецка остались без электричества из-за отключения 206 трансформаторных подстанций, идут работы по восстановлению... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:55+0300

2026-11-12T10:55+0300

2026-11-12T11:00+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 50 тысяч абонентов трех районов Донецка остались без электричества из-за отключения 206 трансформаторных подстанций, идут работы по восстановлению снабжения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично в Ворошиловском, Калининском и Пролетарском районах произошло аварийное отключение 206 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 50 117 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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