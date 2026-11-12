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Казахстан, Узбекистан и Киргизия наращивают импорт газа из России

Казахстан, Узбекистан и Киргизия наращивают импорт газа из России - 12.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан, Узбекистан и Киргизия наращивают импорт газа из России

Казахстан, Узбекистан и Киргизия наращивают импорт газа из России, заявила компания "Газпром". | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:32+0300

2026-11-12T12:32+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Казахстан, Узбекистан и Киргизия наращивают импорт газа из России, заявила компания "Газпром". "Компания расширяет взаимодействие с государствами Центральной Азии - Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Они наращивают импорт газа из России", - говорится в сообщении компании.

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газ, россия, казахстан, узбекистан, киргизия, газпром