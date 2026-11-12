https://1prime.ru/20261112/germanija-875137465.html
В Германии откладывают введение налога на сахар, пишут СМИ
В Германии откладывают введение налога на сахар, пишут СМИ - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Германии откладывают введение налога на сахар, пишут СМИ
Введение налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, откладывается в Германии до начала 2028 года, передает агентство DPA со... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T01:04+0300
2026-11-12T01:04+0300
2026-11-12T01:04+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Введение налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, откладывается в Германии до начала 2028 года, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правящей коалиции страны.
В начале ноября газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что законопроект оказался под угрозой срыва - многие депутаты бундестага от входящего в правящую коалицию ФРГ блока ХДС/ХСС намерены "похоронить" этот законопроект.
"СДПГ и Союз (ХДС/ХСС - ред.) откладывают запланированное введение налога на сахар на начало 2028 года", - говорится в сообщении агентства с ссылкой на источники в правящей коалиции.
По данным собеседников агентства, правительство, очевидно, также планирует отказаться от большинства из запланированных им реформ, в том числе и сокращения программ в социальной политике. Кроме того, налог на пластик для упаковки продуктов также не будет введен в следующем году.
Что касается налога на сахар, то теперь ожидается, что он будет взиматься по трехступенчатой, а не двухступенчатой шкале, как планировалось ранее.
Агентство Блумберг ранее передавало, что в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар в напитках и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.
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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, фридрих мерц, bild, хдс/хсс
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Bild, ХДС/ХСС
В Германии откладывают введение налога на сахар, пишут СМИ
DPA: в Германии откладывают введение налога на сахар до начала 2028 года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Введение налога для предприятий, производящих напитки с высоким содержанием сахара, откладывается в Германии до начала 2028 года, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правящей коалиции страны.
В начале ноября газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что законопроект оказался под угрозой срыва - многие депутаты бундестага от входящего в правящую коалицию ФРГ блока ХДС/ХСС намерены "похоронить" этот законопроект.
"СДПГ и Союз (ХДС/ХСС - ред.) откладывают запланированное введение налога на сахар на начало 2028 года", - говорится в сообщении агентства с ссылкой на источники в правящей коалиции.
По данным собеседников агентства, правительство, очевидно, также планирует отказаться от большинства из запланированных им реформ, в том числе и сокращения программ в социальной политике. Кроме того, налог на пластик для упаковки продуктов также не будет введен в следующем году.
Что касается налога на сахар, то теперь ожидается, что он будет взиматься по трехступенчатой, а не двухступенчатой шкале, как планировалось ранее.
Агентство Блумберг ранее передавало, что в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар в напитках и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.