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Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1 - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1
Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1 - 12.11.2026, ПРАЙМ
Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили деятельность Сангтудинской ГЭС-1, сообщает... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:21+0300
2026-11-12T16:21+0300
нефть
россия
таджикистан
сергей цивилев
интер рао
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ДУШАНБЕ, 12 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили деятельность Сангтудинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба минэнерго республики. Сангтудинская ГЭС-1 - вторая по мощности гидроэлектростанция в Таджикистане, расположенная на реке Вахш в Дангаринском районе Хатлонской области. Станция является крупнейшим совместным российско-таджикским энергетическим проектом и обеспечивает около 11–12% совокупной выработки электроэнергии в республике. "Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел встречу с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Одной из ключевых тем встречи стала деятельность Сангтудинской ГЭС-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели возможности совместного сотрудничества в сфере энергетики. Во вторник глава Минэнерго Таджикистана провел встречу с руководством российской энергетической компании "Интер РАО". Стороны обсудили вопросы реализации совместных энергетических проектов.
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нефть, россия, таджикистан, сергей цивилев, интер рао
Нефть, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Сергей Цивилев, Интер РАО
16:21 12.11.2026
 
Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1

Министры энергетики России и Таджикистана обсудили деятельность Сангтудинской ГЭС-1

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ДУШАНБЕ, 12 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили деятельность Сангтудинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба минэнерго республики.
Сангтудинская ГЭС-1 - вторая по мощности гидроэлектростанция в Таджикистане, расположенная на реке Вахш в Дангаринском районе Хатлонской области. Станция является крупнейшим совместным российско-таджикским энергетическим проектом и обеспечивает около 11–12% совокупной выработки электроэнергии в республике.
"Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел встречу с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Одной из ключевых тем встречи стала деятельность Сангтудинской ГЭС-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели возможности совместного сотрудничества в сфере энергетики.
Во вторник глава Минэнерго Таджикистана провел встречу с руководством российской энергетической компании "Интер РАО". Стороны обсудили вопросы реализации совместных энергетических проектов.
 
НефтьРОССИЯТАДЖИКИСТАНСергей ЦивилевИнтер РАО
 
 
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