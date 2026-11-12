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Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1

Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1 - 12.11.2026, ПРАЙМ

Главы Минэнерго России и Таджикистана обсудили Сангтудинскую ГЭС-1

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили деятельность Сангтудинской ГЭС-1, сообщает... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:21+0300

2026-11-12T16:21+0300

2026-11-12T16:21+0300

нефть

россия

таджикистан

сергей цивилев

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ДУШАНБЕ, 12 ноя – ПРАЙМ. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр энергетики РФ Сергей Цивилев обсудили деятельность Сангтудинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба минэнерго республики. Сангтудинская ГЭС-1 - вторая по мощности гидроэлектростанция в Таджикистане, расположенная на реке Вахш в Дангаринском районе Хатлонской области. Станция является крупнейшим совместным российско-таджикским энергетическим проектом и обеспечивает около 11–12% совокупной выработки электроэнергии в республике. "Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел встречу с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Одной из ключевых тем встречи стала деятельность Сангтудинской ГЭС-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели возможности совместного сотрудничества в сфере энергетики. Во вторник глава Минэнерго Таджикистана провел встречу с руководством российской энергетической компании "Интер РАО". Стороны обсудили вопросы реализации совместных энергетических проектов.

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нефть, россия, таджикистан, сергей цивилев, интер рао